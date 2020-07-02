2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğu yayımlandı! A101’de bugün neler var?
A101 2 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler bugün satışa çıkarıldı. Markete gelen ürünler arasında yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, rattan görünümlü 4 kişilik masa sandalye set 649 TL, masa üstü fan 49,95 TL, çubuk el blender 65 TL, sulu soğutucu fan 99, 95 TL, ayakkabı dolabı 49,95 TL, cam salata kasesi 14,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
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2 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Perşembe günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Bu hafta kablosuz Mmouse 54,95 TL’den, kablosuz klavye mouse set 119 TL’den, kablosuz kulaklık 499 TL’den, full hd android smart led TV 1.549 TL’den satışa çıkarılıyor. 2 Temmuz kataloğunda yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, rattan görünümlü 4 kişilik masa sandalye set 649 TL, masa üstü fan 49,95 TL, çubuk el blender 65 TL fiyatı ile bulunuyor.