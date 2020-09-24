Son dakika haberi: 2. sınıflar ve diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı CNN Türk canlı yayınında açıkladı!
Okullarda hangi sınıflar açılacak? 2. sınıflar ve diğer sınıfların okula başlayacağı tarih, 21 Eylül'de başlayan kademeli yüz yüze eğitimin ardından veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli devam eden eğitim sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk canlı yayınında son dakika açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, "2. sınıfları okula almak için çalışmamız var." dedi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un diğer sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili yaptığı açıklamalar.
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Okulların ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi için açılmasının ardından gözler diğer sınıflara çevrildi. Daha önceki açıklamasında vaka seyrine göre diğer sınıfların okula ne zaman başlayacağının belli olacağını açıklayan Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor." dedi. Selçuk sonraki kademede 2. sınıfların okula başlayacağını belirtti. Gözler şimdi kademeli eğitimde sınıfların son durumuna çevrildi. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar.
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2. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk kademeli eğitimde hangi sınıfların okula başlayacağı ile ilgili şunları ifade etti;
Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.
Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
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Elbette bir veli, vatandaş olarak bir görüş olacak ama o görüş uzman gibi konuşmaya gelince sıkıntı yaşatıyor. Dünyada maske takmak gerekli mi gerekmez mi diye bir tartışma oldu. Uzmanların farklı farklı yorumları oldu. Türkiye'de bilim insanlarımız hekimlerimiz dünyAda büyün projelere imza atıyorlar. Bilimin dışında bana göre böyle desem olur mu? Kanıta göre hareket etmemiz lazım.
Olası senaryolar çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim... Bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ki. Acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu? Okullar gerçekten dışarıya göre çok kontrollü.
Okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için, okul içindeki kurallar dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer. Kameraların olduğu, nöbetçi öğretmenlerin olduğu bir yer. Sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar. Okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım.
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LİSELER AÇILACAK MI?
Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz.
Özel eğitimli çocuklarımızı en erken düşünüyoruz çünkü onların sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel, onlar evde yok. Kafamızda birden fazla takvim var.
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Okulun şöyle bir işlevi var... Okul stabil bir atmosfer oluşturuyor, sosyal hareketlilikler azalıyor. Böyle baktığımızda tüm öğrencilerimizin gelmesinin avantajı da var. Ama emin olun, bu riski azalttıkça emin olduğumuz grupları açacağız. 8. ve 12. sınıflara cumartesi - pazar özel kanal açtık.
Akademik destek diye bir yazılımımız var liseliler için. Eğitimde yapay zeka temelli bir yazılıma sahip olan birkaç ülke var. Çocuğun eğitim sürecini izliyor yazılım ve bu ücretsiz, herkese açık. Diyelim ki telefonumda internet kotam yok, 8 GB internet kotası.