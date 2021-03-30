MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 11:55 | 

2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok fırsat yer alıyor. Markete bu hafta elektronik eşyalardan oyuncağa, yapı market ürünlerinden hurç çeşitlerine kadar çok çeşitli ürünler gelecek. 2 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde ışıklı kettle 99,90 TL, kumtel set üstü inox ocak 389 TL, ışıklı nostaljik radyo 119 TL, çiçeklik 79,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde aydınlatma sistemi 199 TL, damla sulama 6,95 TL, armut koltuk 79,90 TL, 3 basamaklı merdiven 99,90 TL, 2’li tekerlekli askılık 69,90 TL, çok amaçlı baza altı kutusu 19,90 TL, maxi hurç 6,95 TL, mini hurç 5,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi