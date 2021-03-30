2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde aydınlatma sistemi 199 TL, damla sulama 6,95 TL, armut koltuk 79,90 TL, 3 basamaklı merdiven 99,90 TL, 2’li tekerlekli askılık 69,90 TL, çok amaçlı baza altı kutusu 19,90 TL, maxi hurç 6,95 TL, mini hurç 5,95 TL fiyatı ile yer alıyor.