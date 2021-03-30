2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok fırsat yer alıyor. Markete bu hafta elektronik eşyalardan oyuncağa, yapı market ürünlerinden hurç çeşitlerine kadar çok çeşitli ürünler gelecek. 2 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde ışıklı kettle 99,90 TL, kumtel set üstü inox ocak 389 TL, ışıklı nostaljik radyo 119 TL, çiçeklik 79,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı
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BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde aydınlatma sistemi 199 TL, damla sulama 6,95 TL, armut koltuk 79,90 TL, 3 basamaklı merdiven 99,90 TL, 2’li tekerlekli askılık 69,90 TL, çok amaçlı baza altı kutusu 19,90 TL, maxi hurç 6,95 TL, mini hurç 5,95 TL fiyatı ile yer alıyor.