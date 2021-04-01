2 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta da fırsat ürünlerini almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde set üstü inox ocak 389 TL, ışıklı kettle 99,90 TL, közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 249 TL, 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL fiyatı ile yer alıyor. Markete bu hafta birçok oyuncak çeşidi de gelecek.
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BİM 2 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın raflara eklenecek. BİM aktüel ürünleri arasında aspiratör 199 TL, 3’lü vakumlu hurç seti 16,90 TL, çekmece düzenleyici 7,95 TL, maxi hurç 6,95 TL, mega hurç 8,95 TL, başucu düzenleyici 19,90 TL, çok amaçlı sepet 14,90 TL, armut koltuk 79,90 TL, bitki destek çubuğu 3,95 TL, 3’lü bahçe seti 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor.