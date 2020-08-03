İki milyon kişi bu pozu beğendi

Bir süredir sevgilisi Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte İtalya'nın Portofino kentinde tatilde olan 26 yaşındaki Rodriguez'in Instagram sayfasında paylaştığı pozları olay oldu.
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KEYFİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Lüks yatla denize açılan çift, bir yandan dinleniyor, bir yandan da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Georgina Rodriguez, yatta çektiği mor bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu poza hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Dansçı ve model olan Rodriguez'in Instagram sayfasında 19.7 milyon takipçisi bulunuyor. Georgina Rodriguez'in bu iki pozunu 11 saat içinde 2.1 milyon takipçisi beğendi. Mor bikinili pozlar bu süre içinde 5 bin 700 tane takipçiden de yorum aldı.
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TATİL PAYLAŞIMLARI
Futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, İtalya'nın Portofino kentinde çıktıkları tatili sürdürüyor. Dört çocuklu aile, sık sık da kiraladıkları lüks yatla denize açılıyor.
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TANITIM YÜZÜ OLDU
Kısa bir süre önce bir giyim firmasıyla anlaşma imzalayan ve markanın sosyal medyadaki tanıtım yüzü olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in tatil paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.
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"HAKUNA MATATA"
Arjantinli model Rodriguez, lüks yatın güvertesinde çekilen bir pozunu "Hakuna Matata" (Sorun yok, hiç üzülme) notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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DÖRT ÇOCUĞUN DA ANNESİ
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in dört çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Ronaldo'nun en büyük oğlunun yanı sıra taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikizlerine de Rodriguez annelik yapıyor.
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BİR BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in bir de biyolojik kız çocukları bulunuyor. Çift, bir süre önce nişanlandığını açıklamıştı.
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MADRİD'DE TANIŞTILAR
2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.
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İLK GÖRÜŞTE AŞK
Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.
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MUTLU HAYAT
Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.