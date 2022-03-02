2 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

Bugün tv'de gündüz kuşağının sevilen programları yeni bölümleriyle yayınlanacak. Ayrıca yeni ve fenomen diziler Sadakatsiz, Oğlum, Son Nefesime Kadar da izleyicinin merakla beklediği yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler var? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi bilgisi...