2 Kasım canlı altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Çeyrek altın ve gram altın almayı düşünenler, piyasalardaki son duruma göre yatırımlarına yön vermek istiyor. 2 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde, altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 507,9 liradan işlem gördü. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, 'Gram altın tarafında yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor. Bu potansiyeli destekleyen en önemli unsur dolar/TL’nin yükselişine bir fren gelmesi konusundaki beklentilerin çok zayıf olmasından kaynaklı.' dedi. Peki, ons altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Kasım altın fiyatları ve piyasalardaki son durum..
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatları 2 Kasım itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir yükselişini devam ettiren altının gram fiyatı 500 liranın üstüne çıktı. Gram altın 27 Ekim’den bu yana günlük işlemlerde 500 TL üzerini test etti ve sonunda hafta kapanışını 500 TL üzerinde yaptı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? İşte güncel fiyatlar ve uzman yorumu...
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Gram altın 512,56 liradan alınıyor, 512,62 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 830,90 liradan alınıyor, 837,90 liradan satılıyor.
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 512,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,50 liradan, 3 bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 397 liradan, 467,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 319 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.
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2 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 512,56 liradan alınıyor, 512,62 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 830,90 liradan alınıyor, 837,90 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.661,90 liradan alınıyor, 1.675,90 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.324,50 liradan alınıyor, 3.339,70 liradan satılıyor.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftanın tüm dünya açısından ana gündem maddesi ABD başkanlık seçimi. Seçimi kimin kazanacağından daha ön planda aslında merak edilen konu seçim sonuçlarının çarşamba sabahı netleşip netleşmeyeceği yönünde. Bu durum da piyasalarda asıl belirleyici ilk faktör olacak gibi görünüyor. Ons altın açısından baktığımızda daha önceki yorumlarımızda 1.910 dolar seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak işaret etmiştik.
Bu seviyeyi geçen hafta aşamayan, üzerine riskli varlıklardan kaçış sonucu ön plana çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri gölgesinde kalan ons altın haftaya 1.883 dolar seviyelerinde başlıyor ve bu haftaki seyrine dair beklentimiz de yeniden bir yükseliş ivmesi göstererek 1.900 dolar seviyesi üzerine çıkması zor görünüyor. Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması.
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Bu senaryoda piyasaların sakinleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması ve riskli varlıklara yönelmenin ön plana çıkmasını bekleriz. Bu durumda ons altın fiyatları büyük ihtimalle hafta başındaki 1.883 dolar altına gerileyecektir. Ancak diğer alternatif senaryo halinde seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alması belirsizlik ortamı yaratarak ons altının yeniden bir yükseliş ivmesi kazanmasına yol açabilir. Bu durumda yeniden 1.910 dolar direncinin takip edilmesini öneriyoruz. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak da petrol fiyatlarının çok düşük seviyelerde ilerlemesi ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan diğer bir etken.
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Gram altın tarafında ise yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor. Bu potansiyeli destekleyen en önemli unsur dolar/TL’nin yükselişine bir fren gelmesi konusundaki beklentilerin çok zayıf olmasından kaynaklı. Gram altın 27 Ekim’den bu yana günlük işlemlerde 500 TL üzerini test etti ve sonunda hafta kapanışını 500 TL üzerinde yaptı, haftaya başlarken de 505 TL seviyelerinde. Gram altında şu anda destek seviyesi 496 TL, direnç de 508 TL olarak takip edilebilir.