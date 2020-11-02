2 Kasım canlı altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanların altın yorumları

ALTIN FİYATLARINDA 2 SENARYO Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Yeni haftanın tüm dünya açısından ana gündem maddesi ABD başkanlık seçimi. Seçimi kimin kazanacağından daha ön planda aslında merak edilen konu seçim sonuçlarının çarşamba sabahı netleşip netleşmeyeceği yönünde. Bu durum da piyasalarda asıl belirleyici ilk faktör olacak gibi görünüyor. Ons altın açısından baktığımızda daha önceki yorumlarımızda 1.910 dolar seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak işaret etmiştik.



Bu seviyeyi geçen hafta aşamayan, üzerine riskli varlıklardan kaçış sonucu ön plana çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri gölgesinde kalan ons altın haftaya 1.883 dolar seviyelerinde başlıyor ve bu haftaki seyrine dair beklentimiz de yeniden bir yükseliş ivmesi göstererek 1.900 dolar seviyesi üzerine çıkması zor görünüyor. Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması.



