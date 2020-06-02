2 Haziran Corona Virüsü son durum! Koronavirüs Türkiye'de vaka var ölüm sayısı tablosu ve Covid 19 risk haritasında son gelişmeler

En ağır bilanço ABD'de



ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.



Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler



ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (190 bin 962), Fransa (188 bin 882), Almanya (183 bin 494), Peru (164 bin 476), Türkiye (163 bin 942), İran (151 bin 466), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (85 bin 261), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 381), Katar (56 bin 910), Bangladeş (47 bin 153), Hollanda (46 bin 442), Belarus (42 bin 556), Ekvador (39 bin 98), İsveç (37 bin 542), Singapur (35 bin 292), Birleşik Arap Emirlikleri (34 bin 557), Güney Afrika (32 bin 683), Portekiz (32 bin 500), İsviçre (30 bin 862), Kolombiya (29 bin 383), Kuveyt (27 bin 43), Endonezya (26 bin 473), İrlanda (24 bin 990), Mısır (24 bin 985), Ukrayna (24 bin 12) ve Polonya (23 bin 987)."