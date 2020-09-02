2 Eylül güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanlardan altın yorumları

UZMAN YORUMU Gram altında bir süredir pozitif görüş bildiriyorum. Yukarı yönde hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeksinin son 2 yılın en düşüğünde olmasına rağmen dolar kurunun düşmemesi ve yukarı iştahın sürmesi, diğer yandan ons altında devam eden yukarı yönde potansiyel gram altını destekliyor.



Küresel faizlerin düşük seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci politikaya devam demesi ve artan pandemi endişeleri ons altını destekliyor. 1900-1915 dolar üzerinde kalındığı sürece bu görünüm devam edecektir.



Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara düşüşler oluyor fakat bunlar çok sınırlı kalıyor. Dolar endeksinin güç kaybettiği ve son 2 yılın en düşük seviyesine geldiği bu günlerde dolar kurunun düşmemesi de gram altın için önemli bir unsur.



Toparlayacak olursak, gram altın için pozitif eğilimin süreceğini düşünüyorum. Burada 480 TL ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarında 464 TL ilk fırsat seviye olarak göz önünde bulundurulmalıdır.



