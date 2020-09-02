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HaberlerEkonomi Haberleri2 Eylül güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanlardan altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 10:05 | 

2 Eylül güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanlardan altın yorumları

Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle piyasalarda altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. 'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

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'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu günün ilk saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Altın piyasasını takip edenler 2 Eylül altın fiyatlarını internette araştırıyorlar. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok talep gören türlerin fiyatları ayrıca merak ediliyor. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 2 Eylül güncel altın fiyatları...

22 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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2 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 465,33 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 765,60 lira, Cumhuriyet altını ise 3.049,20 liradan satılıyor

3ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI
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ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 467,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,70 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 103 liradan, 425,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,60 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 32 liradan, bin 506 liradan alınan Yarım Ziynet bin 516 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.

4CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5UZMAN YORUMU
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UZMAN YORUMU

Gram altında bir süredir pozitif görüş bildiriyorum. Yukarı yönde hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeksinin son 2 yılın en düşüğünde olmasına rağmen dolar kurunun düşmemesi ve yukarı iştahın sürmesi, diğer yandan ons altında devam eden yukarı yönde potansiyel gram altını destekliyor.

Küresel faizlerin düşük seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci politikaya devam demesi ve artan pandemi endişeleri ons altını destekliyor. 1900-1915 dolar üzerinde kalındığı sürece bu görünüm devam edecektir.

Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara düşüşler oluyor fakat bunlar çok sınırlı kalıyor. Dolar endeksinin güç kaybettiği ve son 2 yılın en düşük seviyesine geldiği bu günlerde dolar kurunun düşmemesi de gram altın için önemli bir unsur.

Toparlayacak olursak, gram altın için pozitif eğilimin süreceğini düşünüyorum. Burada 480 TL ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarında 464 TL ilk fırsat seviye olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

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