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HaberlerEkonomi Haberleri2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 10:25 | 

2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Market raflarına eklenen haftanın fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde 57 parça yemek takımı 999 TL, çelik çaydanlık 129 TL, çelik standlı cam sunum tepsisi 249 TL, 24 parça mermer desenli çatal kaşık bıçak seti 129 TL, mermer desenli çelik çaydanlık 139 TL, 22 cm döküm tencere 159 TL, 6 kişilik yaldızlı fincan seti 89,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’e bu hafta da birçok yeni ürün geliyor. Bu hafa broşürü içerisinde mini fırın 159 TL, aspiratör 139 TL, altın yaldızlı 12 parça çay seti 52,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 39,90 TL, krep tavası 22,90 TL, 3 katlı bambu sunum tabağı 79,90 TL, bambu tuzluk biberlik ve peçetelik seti 49,90 TL, ikili bambu kesme tahtası 42,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı

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