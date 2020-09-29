2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’e bu hafta da birçok yeni ürün geliyor. Bu hafa broşürü içerisinde mini fırın 159 TL, aspiratör 139 TL, altın yaldızlı 12 parça çay seti 52,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 39,90 TL, krep tavası 22,90 TL, 3 katlı bambu sunum tabağı 79,90 TL, bambu tuzluk biberlik ve peçetelik seti 49,90 TL, ikili bambu kesme tahtası 42,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı