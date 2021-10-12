Gülseli KENARLI - Özgür KUMANOVALI - İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 12 Ekim 2021 - 11:41 |
2. Dünya Savaşı zamanında kurulan askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Kapalı mekanların, açık hava müzesinin tasarımını devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bunları tamamlamak" dedi.