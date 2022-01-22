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2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in verdiği tarih

#MEB#İkinci Dönem #Seoanasayfa

Okullarda 2 haftalık yarıyıl tatili için son ders zili çaldı. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girdi. Pek çok öğrenci ve veli ise okulların yeniden açılacağı, tatilin bitiş tarihini merak ediyor. Peki, 2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

1/42. dönem ne zaman başlıyor Okullar ne zaman açılacak İşte MEBin verdiği tarih

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 gün boyunca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. İşte, 15 tatilin bitip okulların açılacağı tarih...

2/4YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarı yıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3/4ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak. Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

4/4TATİLDE ÖDEV YOK

TATİLDE ÖDEV YOK

İstanbul’un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah.”

 

 

 

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#MEB#İkinci Dönem#Seoanasayfa