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2. dönem ara tatili ne zaman? 2022'de ara tatil o tarihte başlayacak!

#Ara Tatil#MEB#2. Dönem Ara Tatili Ne Zaman?

Yaz tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, öncesinde ikinci ara tatil dönemiyle ilgili araştırmalarına hız verdi. Özellikle Şubat ayı ilerlerken derslere girmeye başlayan öğrenciler, MEB takvimine göre ara tatilin hangi tarihte başlayacağını sorguluyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

1/32. dönem ara tatili ne zaman 2022de ara tatil o tarihte başlayacak

2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi MEB'in internet sitesinden yayımlanmıştı. 2. dönem temposu devam ederken, ara tatilin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve velilerin gündemine gelmeye başladı. İşte, ara tatil tarihiyle ilgili detaylı bilgiler...

2/32. dönem ara tatili ne zaman 2022de ara tatil o tarihte başlayacak

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

3/350 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

50 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Şu an 'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansımıza çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaret ve açılışlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Bakan Özer, ''Sağlık Bakanlığı'mız ve Sağlık Bilim Kurulu'muzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda, toplam 71 bin 320 okulumuzda alarak, nasıl birinci dönem yüz yüze eğitimi kesintisiz şekilde devam ettirdiysek aynen, kararlılıkla inşallah bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemi çok iyi. Devasa eğitim sistemiz, yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Sadece şu an itibarıyla 'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansıması çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek okullarımızda yüz yüze eğitime devam ettireceğiz" diye konuştu.

 

 

 

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