2. dönem ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

Okulların kapanacağı tarih, ikinci dönem ara tatil ve yaz tatili bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021-2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre nisan ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. İşte, nisan ara tatili tarihi...