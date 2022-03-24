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2. dönem ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

#MEB#Ara Tatil#Nisan Tatili

2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler ara tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Nisan tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman ara tatil olacak?

1/32. dönem ara tatil ne zaman İşte Nisan ara tatil tarihi

Okulların kapanacağı tarih, ikinci dönem ara tatil ve yaz tatili bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021-2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre nisan ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. İşte, nisan ara tatili tarihi...

2/32. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

 

 

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#MEB#Ara Tatil#Nisan Tatili