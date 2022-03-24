2. dönem ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

Okulların kapanacağı tarih, ikinci dönem ara tatil ve yaz tatili bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021-2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre nisan ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. İşte, nisan ara tatili tarihi...
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma