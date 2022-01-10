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HaberlerGündem Haberleri2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB 2021- 2022 eğitim yılı takvimi
GeriGündem 2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB 2021- 2022 eğitim yılı takvimi
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Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 11:45 | 

2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB 2021- 2022 eğitim yılı takvimi

Geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmiş olan ilk ara tatil sonrasında gözler ikinci ara tatile çevrildi. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ikinci ara tatil öncesi öğrenciler yarı yıl bitiminde karnelerini alacaklar. Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden online eğitimin ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Peki, 2022 2. dönem ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB eğitim yılı takvimi...

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2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu. İki ara tatil şeklinde birer haftalık tatillerin ilki geçtiğimiz kasım ayında olmuştu. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi. Gelecek nisan ayında ise ikinci ara tatil yapılacak. İşte 2. dönem ara tatil tarihleri hakkında bilgiler...
22. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2022

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak olan yarıyıl tatilinin ardından, ikinci ara tatil ise öğrenciler 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma
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