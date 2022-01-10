2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB 2021- 2022 eğitim yılı takvimi

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu. İki ara tatil şeklinde birer haftalık tatillerin ilki geçtiğimiz kasım ayında olmuştu. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi. Gelecek nisan ayında ise ikinci ara tatil yapılacak. İşte 2. dönem ara tatil tarihleri hakkında bilgiler...