HABERLERGündem Haberleri

2 bin 200 yıllık! Kolossai Antik Kenti'nde bulundu... 'Büyüye ve tılsıma inanıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Honaz#Kolossai Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 15:20

Denizli'nin Honaz ilçesinde, geçmişi Bakır Çağı'na kadar giden Kolossai Antik Kenti'nde ilk kez başlayan kazı çalışmalarında yüzeye yakın ve yan yana taşlara oyulmuş içerisinde iskeletlerin de olduğu 2 bin 200 yıllık 60 mezar bulundu.