2 Aralık 2021 Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
Süper Loto sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. Heyecanla beklenen Süper Loto'da bu akşam 79 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye talihlisini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekilişin hemen ardından 2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Haftanın üç günü düzenlenen ve en çok rağbet gören şans oyunlarından Süper Loto'da perşembe gecesi 81.513.637,11 TL devretti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. İşte, 2 Aralık Süper Loto sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.
Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. 2 Aralık 2021 tarihli Süper Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan ilan edildi. Süper Loto'nun heyecanla beklenen çekilişinde ikramiye devrederken, 17 kişi de 24.558,30 TL kazandı. Bu akşamki sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.