2 - 6 Kasım MEB EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı: EBA TV canlı ders yarın var mı?

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ile belli oldu. 2 -6 Kasım TRT EBA TV haftalık ders programıyla dersi olan öğrenciler haftalık programlarını görüntüleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıflarda ise online canlı ders devam edecek. İşte, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı.