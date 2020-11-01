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HaberlerEğitim Haberleri2 - 6 Kasım MEB EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı: EBA TV canlı ders yarın var mı?
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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 23:05 | 

2 - 6 Kasım MEB EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı: EBA TV canlı ders yarın var mı?

EBA TV canlı ders izleme öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2 Kasım'da 5 ve 9 sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber pazartesi günü online derslerin EBA TV üzerinden işlenip işlenmeyeceği gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2-6 Kasım ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programını duyurdu. 2 Kasım EBA TV ders programı ve EBA TV canlı yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, 2-6 Kasım ilkokul, ortaokul, lise hastalık ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.

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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ile belli oldu. 2 -6 Kasım TRT EBA TV haftalık ders programıyla dersi olan öğrenciler haftalık programlarını görüntüleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıflarda ise online canlı ders devam edecek. İşte, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı.

2EBA TV 2-6 KASIM HAFTALIK DERS PROGRAMI
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EBA TV 2-6 KASIM HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV 2-6 Kasım haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada ortaokul 5. sınıflarda ilk ders Türkçe olacak. Lisa 9. sınıflarda ise ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak. Ders saat 09.00'da başlayacak.

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İlkokul 4 ve 3. sınıflarda ise ilk gün Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri işlenecek.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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Ortaokul 6. sınıflar saat 10.00'da Türkçe dersine, 10.30'da da matematik dersine katılabilecek. Liselerde 12. sınıflar 13.00'da matematik dersiyle haftaya başlayacak.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

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EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.

EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.

Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

7İZMİRDE OKULLAR TATİL
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İZMİR'DE OKULLAR TATİL

Cuma günü meydana gelen deprem sonrasında İzmir il genelinde okullar önümüzdeki hafta eğitim öğretime ara verecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle dedi:

Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.

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