2 - 6 Kasım MEB EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı: EBA TV canlı ders yarın var mı?
EBA TV canlı ders izleme öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2 Kasım'da 5 ve 9 sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber pazartesi günü online derslerin EBA TV üzerinden işlenip işlenmeyeceği gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2-6 Kasım ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programını duyurdu. 2 Kasım EBA TV ders programı ve EBA TV canlı yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, 2-6 Kasım ilkokul, ortaokul, lise hastalık ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ile belli oldu. 2 -6 Kasım TRT EBA TV haftalık ders programıyla dersi olan öğrenciler haftalık programlarını görüntüleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıflarda ise online canlı ders devam edecek. İşte, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı.
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EBA TV 2-6 KASIM HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA TV 2-6 Kasım haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada ortaokul 5. sınıflarda ilk ders Türkçe olacak. Lisa 9. sınıflarda ise ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak. Ders saat 09.00'da başlayacak.
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İlkokul 4 ve 3. sınıflarda ise ilk gün Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri işlenecek.
EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.
EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.
Cuma günü meydana gelen deprem sonrasında İzmir il genelinde okullar önümüzdeki hafta eğitim öğretime ara verecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle dedi:
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.