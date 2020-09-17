2 + 5 sistemi nedir? Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamalar!
2 + 5 sistemi nedir sorusu MEB'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Okulların açılacağı tarih gündemde yer almaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika değerlendirmelerde bulundu. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimde MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla HES uygulamasına geçileceğini duyuran Selçuk, 2+5 sistemiyle sınıfların ikiye bölüneceğini ifade etti. Peki, yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? İşte, Milli Eğitim Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitim açıklaması ve 2+5 sisteminin detaylarıyla ilgili ayrıntılar...
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2020 okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül tarihini işaret etmişti. Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına günler kala Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını canlı yayında paylaştı. Veli ve öğrenciler okullarda sistemin nasıl olacağını merak ederken Selçuk," Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz." dedi. İşte, detaylar.
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YÜZ YÜZ EĞİTİM NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk şunları ifade etti;
Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.
Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.
Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.
Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor.
Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar.Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.
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2 + 5'TE 2 GÜN HANGİ GÜN?
Bakan Selçuk, Yüz yüze eğitimde 2 gün hangi günler olacak? Tüm Türkiye'de aynı günler olarak mı düşünülüyor yoksa bu illere ya da okul yöneticilerine mi bırakılacak?" sorusu üzerine, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da mavi grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz. Niye ikiye bölüyoruz, bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz."dedi.
İkili sıralarda tek çocuk oturacak şekilde etiketlerin yapıştırıldığını dile getiren Selçuk, bu yolla sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabildiklerini ifade etti.
Selçuk, çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler dikkate alındığında da sınıf sayılarının azalacağına dikkati çekerek, "Biz sınıflarımızda yaptığımız hazırlıktan eminiz, öğretmenlerimizin becerisinden, birikiminden son derece eminiz." diye konuştu.
Çocuğunu okula gönderecek velilere imzalatılacak "veli taahhütnamesi" ile ilgili soruya karşılık Selçuk, bunun bazı yerlerde kötü bir şekilde yorumlandığını, taahhütnamenin asla veli için "bundan sen sorumlusun" anlamına gelmediğini söyledi.
Ziya Selçuk, bunun veliye bilgilendirme yapıldığına dair bir onay formu olduğunu ifade etti.
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HES KODU AÇIKLAMASI
Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.
Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.
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HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.
Bu durum öyle sıradan bir durum değil. Olağandışı bir durum. Kaygısı olan, kronik rahatsızlığı olan durumlarda ben göndermek istemiyorum derse bizim görevimiz başka bir yol sunmak. Biz uzaktan eğitimi öneriyoruz onu tavsiye ediyoruz eğer veli istemezse. Eğer okula göndermek isterse okula gelip bu formu onaylaması gerekiyor.