2 + 5 sistemi nedir? Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamalar!

YÜZ YÜZ EĞİTİM NASIL YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk şunları ifade etti;



Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.



Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.



Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.



Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor.



Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar.Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.