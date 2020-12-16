2.5 ayda 22 kilo verdi... İşte Deniz Seki'nin sırrı!

Ameliyat olduğuma pişman mıyım; o dönem öyle gerekiyordu. Ama ameliyat yetmiyor. Mutlaka spor yapman, yediğine içtiğine dikkat etmen gerekiyor. Şeyda bana kan grubuma göre de beslenme önerisinde bulundu, protein ağırlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Artık diyet bozmak gibi bir şey yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu. Kafa yapım değişti.”