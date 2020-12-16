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GeriMagazin 2.5 ayda 22 kilo verdi... İşte Deniz Seki'nin sırrı!
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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 08:27 | 

2.5 ayda 22 kilo verdi... İşte Deniz Seki'nin sırrı!

Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, sorunu kökten çözmek için beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. 2.5 ayda 22 kilo veren şarkıcı, artık ünlü olduğu ilk yıllardaki gibi 36 beden: “Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu.”

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Deniz Seki bugünlerde verdiği kilolarla gündemde. Şarkıcı, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti.

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Zaman içinde yeniden kilo alan Seki, bu kez daha kalıcı bir çözüm bulmak istedi ve beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Beslenme uzmanı Şeyda Coşkun’la çalışmaya başlayan şarkıcı, 2.5 ayda 22 kilo verdi.

3KAN GRUBU DİYETİ
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KAN GRUBU DİYETİ

Deniz Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi: “Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu. Şeyda sihirli değneğiyle hayatıma dokundu.

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Öyle bir düzene oturdu ki her şey, artık 18.30’dan sonra bir şey yemek istemiyorum. Uyku düzenim bile değişti. Çocuklar gibi erkenden uykum geliyor. Sabah da 07:30-08:00 gibi ayaklanıyorum.

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Ameliyat olduğuma pişman mıyım; o dönem öyle gerekiyordu. Ama ameliyat yetmiyor. Mutlaka spor yapman, yediğine içtiğine dikkat etmen gerekiyor. Şeyda bana kan grubuma göre de beslenme önerisinde bulundu, protein ağırlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Artık diyet bozmak gibi bir şey yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu. Kafa yapım değişti.”

657 KİLOYU HEDEFLİYORUZ
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57 KİLOYU HEDEFLİYORUZ

Şeyda Coşkun, Deniz Seki’nin zayıflama süreciyle ilgili şunları söyledi: “Ben mide ameliyatını çözüm olarak görmüyorum. Kalıcı çözüm için düzenli ve sağlıklı yeme disiplini gerekiyor. Deniz Hanım da bu sayede 2.5 aya yakın bir sürede 22 kilo verdi.

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Protein ağırlıklı besleniyor; somon, yumurta, et tüketiyor. Dışarı çıkması gerektiğinde yemeklerini yanında taşıyor. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Çok iradeli ve istikrarlı bir kadın. Sürece güzel uyum sağladı.

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Hedef kiloyu 58 olarak belirlemiştim, şu an 59 kiloda. Bundan sonraki hedefimiz sağlıklı beslenerek 57 kiloya inmek olacak. Bu arada vücudu toparlamak için pilatese başladı. Karın bölgesinde bir buruşma oldu ama vücut zamanla toparlayacaktır.”

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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