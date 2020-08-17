1999 Marmara depreminde ölenler anılıyor – İşte 17 Ağustos 1999’da yaşananlar
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da hayatının kaybedenler, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İşte 17 Ağustos 1999’da yaşananlar…
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21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. Türkiye tarihini derinden etkileyen ‘’Marmara Depremi’’nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.
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AFAD'lı bisikletçilerden 17 Ağustos Marmara Depremi anma sürüşü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında Ankara'dan yola çıkan 17 bisikletçisi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine ulaştı. Grup, perşembe günü başlayan sürüşünü Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'teki deprem anıtına ulaşarak tamamladı.
Bisikletçiler tarafından bölgede anma dalışı yapan su altı ve su üstü kurtarma personeline karanfil takdim edildi.
AFAD Spor Kulübü Takım Kaptanı Ömer Faruk Yıldız, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da yaşanan ve merkez üssü Gölcük olan depremin 21'inci yıl dönümü dolayısıyla anma sürüşü yaptıklarını söyledi.
Etkinliği, Türkiye genelinden 17 sporcuyla gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, Bolu ve Sakarya etaplı etkinliği 9 saatlik sürüşle tamamladıklarını kaydetti.Sporculardan Mustafa Yerli de bu sürüşle deprem farkındalığının, afetlere hazır olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.
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Türk Kızılay'dan Marmara Depremi'nin 21. yılına özel farkındalık çalışmaları
17 Ağustos'ta Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi'nin moderatörlüğünde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, binlerce kişiye çevrim içi olarak afetlerden korunma ve güvenli yaşam eğitimi verecek.Kızılay, çok sayıda gönüllüsü ve aktif personeli ile yaşanan acıların unutulmaması ve yaşananlardan dersler çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için büyük depremin 21. yılında bölgede ve sahada olacak. Kızılaycılar, hem anma etkinliklerinde hem de eğitim çalışmalarında faaliyet yürütecek.
"Toplum tabanlı afet yönetimi çok büyük bir önem taşıyor"
Marmara Depremi'nde bir doktor olarak arama kurtarma ve sağlık desteği çalışmalarında yer alan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Depremin ve afetlerin Türkiye'nin gerçeklerinden biri olduğunu hatırlatan Kınık, ülkede 30'dan fazla afet çeşidini görmenin mümkün olduğunu aktardı.
Afetlere karşı en etkin mücadelenin ise afet öncesi yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğuna dikkati çeken Kınık, şu değerlendirmede bulundu:
"Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999'dan bu yana Türk Kızılay ve diğer ilgili kurumlarımız afetlere hazırlık konusunda çok yol kat etti. Artık daha hızlı hareket ediyor, yaraları daha hızlı sarabiliyor, hayatı daha hızlı normale döndürebiliyoruz ülke olarak. Ancak özellikle afet öncesi yapılması gerekenler ve afetlere dayanıklı yapılaşma konusunda hala istenilir seviyede değiliz. Toplum tabanlı afet yönetimi çok büyük bir önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle Kızılay, 2030 stratejisinin büyük bölümünü afetle mücadeleye toplum katılımını sağlamak ve toplumsal dayanıklılığı artırmak başlıklarına ayırdı. Her türlü afetin üstesinden ancak ne yapacağını bilen bireylerden oluşan bir toplumsal yapı ile gelinebilir."
"Kızılay her zaman olması gereken yerdeydi"
Kınık, 1999 Marmara Depremi öncesinde Türkiye'de 1923'te Samsun'da, 1924'te Erzurum'da, 1930'da Hakkari'de, 1939'da Erzincan'da, 1941'de Van'da, 1942'de Niksar'da, 1944'te Bolu'da, 1966'da Muş'ta, 1971'de Bingöl'de, 1975'te Diyarbakır'da 1995'te Dinar'da, 1998'de Adana'da büyük depremlerin yaşandığını anımsattı.
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Depremi unutturmamak için 'batık şehri' görüntüledi
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin etkilerinin unutulmaması için Gölcük Değirmendere'de sular altında kalan batık şehrin son halini görüntüledi. Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde sular altında kalan batık şehre dalış yaptıklarını söyledi.
Moriwaki ile su altında kalan oteli, çınarları, enkazı incelediklerini aktaran Ceylan, "Depremin su altında bıraktığı izler doğal bir resif oluşturarak, bir çok canlıya ev sahipliği yapıyor olsa da depremin su altında yaşayan izlerini oluşturuyor. Deprem riski yaşayan ülkemiz açısından bu izlerin sürekli hatırlanması çok önemli. Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor." dedi.Marmara depreminin Türkiye tarihindeki en önemli doğa olayı olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:
"Değirmendere batık şehir aslında depremi hiç unutmamamız gereken bir yer. Su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Tuzlu suya rağmen bazı çınar ağaçlarının köklerinin hala yeşil olduğunu gördüm. Önceki çekimlerimde araba vardı ama yeni çekimlerimizde yok çünkü tamamen kum altında kalmış. Bu ülke sadece 17 Ağustos'ta depremi hatırlamamalı, her zaman hatırlamalı. Japonya ile aramızdaki fark bu. Onlar deprem gerçeği ile yaşıyor. Bizde bu yapılmıyor. Sadece 17 Ağustos günü depremi hatırlarsak deprem geldiği zaman elimizden bir şey gelmez. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım."Türkiye'nin bilgi ve donanım olarak depreme hazır olması gerektiğine dikkati çeken Ceylan, insanların Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmaması ve bu gerçekle yaşaması gerektiğini vurguladı.