1999 depreminde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar: Onlara ablalık yapacağım
1999 Gölcük Depremi’nde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif’in ardından anne ve babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu duygularını şöyle ifade etti:
2
Abone Ol
“Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99’da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif’e uzun ömürler versin.”
3
Abone Ol
ONLARA ABLALIK YAPACAĞIM
17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar o yıllarda yaşandıklarını ise şöyle anlattı: “Babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki orduevi binasında kaybettim.
4
Abone Ol
Salı günü olan depremden sonra cuma günü İsrail’den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık.”
5
Abone Ol
Oyuncu, İzmirli depremzedeler için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi: “Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım.”
6
Abone Ol
HATİCE ASLAN DESTEK OLDU
17 Ağustos 1999 yılında İstanbul'da yaşanan büyük deprem sonrası oyuncu Ece Dizdar'ın ailesi de vefa etti. O yıllarda Ece Dizdar'ı yanına alan Hatice Aslan yaşadıkları zor günleri bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:
7
Abone Ol
"Ece Dizdar, gerçek annesi-babası ve tüm yakınlarını 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kaybetti. O da deprem sırasında oradaymış. Ben Ece'yi evlatlık aldım. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Kızım, yavrum o kadar kötüydü ki, günlerce, aylarca, yıllarca birlikte ağladık. Onun üzüntüsü benim de üzüntüm oldu. Her şeyi beraber atlattık"