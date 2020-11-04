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GeriKelebek 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar: Onlara ablalık yapacağım
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Hürriyet
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Kelebek
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 08:38 | 

1999 depreminde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar: Onlara ablalık yapacağım

1999 Gölcük Depremi’nde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

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İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif’in ardından anne ve babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu duygularını şöyle ifade etti:

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“Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99’da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif’e uzun ömürler versin.”

3ONLARA ABLALIK YAPACAĞIM
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ONLARA ABLALIK YAPACAĞIM

17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar o yıllarda yaşandıklarını ise şöyle anlattı: “Babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki orduevi binasında kaybettim.

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Salı günü olan depremden sonra cuma günü İsrail’den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık.”

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Oyuncu, İzmirli depremzedeler için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi: “Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım.”

6HATİCE ASLAN DESTEK OLDU
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HATİCE ASLAN DESTEK OLDU

17 Ağustos 1999 yılında İstanbul'da yaşanan büyük deprem sonrası oyuncu Ece Dizdar'ın ailesi de vefa etti. O yıllarda Ece Dizdar'ı yanına alan Hatice Aslan yaşadıkları zor günleri bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

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"Ece Dizdar, gerçek annesi-babası ve tüm yakınlarını 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kaybetti. O da deprem sırasında oradaymış. Ben Ece'yi evlatlık aldım. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Kızım, yavrum o kadar kötüydü ki, günlerce, aylarca, yıllarca birlikte ağladık. Onun üzüntüsü benim de üzüntüm oldu. Her şeyi beraber atlattık"

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