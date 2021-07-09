1995'ten beri bu işi yapıyorlar... 1500 valiz içinden 44 bin 500 parça eşya çıktı!

İhaleyi kazanarak bin 500 valizde yaklaşık 40 bin parça buluntu ve 4 bin 500 elektronik eşyanın sahibi olan firma sahibi Aziz Korkmaz, "Yeni İstanbul Havalimanında ürün çeşitliliği daha fazla. Üstelik burada ürünler daha iyi saklanıyor. Eşyaların önemli bölümü sıfır gibi" dedi.