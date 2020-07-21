1995'te 5 taneydi şimdi 486 tane... Tatile çıkmadan mutlaka bu haritaya bakın!
Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) her sene mavi bayraklı ülkeler sıralamasını yayınlıyor. 2020 yılı mavi bayraklı ülkeler sıralaması Mayıs sonunda yayınlanmıştı. Hazır Kurban Bayramı'da geliyorken, görkemli plajlarımızla 3'lüğümüzün bulunduğu mavi bayraklı plajları sizler için derledik.
Türkiye 1995 yılından bugüne mavi mayraklı plaj, marina ve yat sayısını arttırmaya devam etti. 1995'te mavi bayraklı plaj sayısı 5'ken, marina sayısı 9'du. 2000 yılına geldiğimizde ise mavi bayraklı plaj sayısı 78', marina sayısı ise 12'ye çıktı. 2005'te bu sayı plajda arttı ve 174'e yükseldi. 2010 yılında ise yükseliş devam etti ve 314 plaj, 14 marina ve 6 yat olarak mavi bayrak rakamları açıklandı. 2015 yılına kadar olan sürede düşüş yaşanmadan devam etti ve plajda 436, marinada 22 ve yatta ise 12 mavi bayrak Türkiye'de verildi.
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2020'ye geldiğimizde yine dünyayla yarışır rakamlarda mavi bayrak sahibi olduğu görüldü. Mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya çıktı. Önce mavi bayraklı ülkelere bakalım:
1. sırada İspanya bulunuyor. Tam tamına 590 mavi bayrak sayısıyla...
2. sırada ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan'daki mavi bayrak sayısı ise 497...
Türkiye Yunanistan'la az farkla 486'yla 3. sırada yer alıyor.
Kıyılarıyla ünlü diğer ülkelerden sırasıyla İtalya, Fransa, Portekiz, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda ve İngiltere ise Türkiye'nin peşinden geliyor.
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ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE
Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, İzmir'de 52'ye, Aydın’da 35'e, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.
Tatile çıkmadan önce gideceğim plaj mavi bayraklı olsun derseniz işte 2020'de Türkiye'de mavi bayrak verilen plajlar...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
BELDE: KARGICAK
Utopia World Deluxe Hotel
Club Titan Hotel, Kırbıyık Resort Hotel
Goldcity Hotel, Drita Hotel Resort
Lumos Deluxe
BELDE: MAHMUTLAR
Grand Santana Hotel
Green Peace Otel
BELDE: KESTEL
Club Paradiso Otel
BELDE: OBA
Grand Kaptan Otel, Diamond Hill Resort Otel, Sunprime C-Lounge Hotel
A11 Oba Köy Hotel
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BELDE: MERKEZ
Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı,Keykubat Doğu Halk Plajı
Keykubat Batı Halk Plajı
Damlataş Halk Plajı
Kleopatra Doğu Halk Plajı, Xperia Saray Beach Hotel
Kleopatra Batı Halk Plajı
Club Hotel Anjeliq,White City Beach Hotel
BELDE: KONAKLI
Beach Club Doğanay Otel
TUI Family Life Pascha Bay Hotel
Nox Inn Beach Resort Spa
Club Dizalya Hotel, Club Dem Spa & Resort Otel, Quattro Beach Spa & Resort, Dizalya Palm Garden