1995'te 5 taneydi şimdi 486 tane... Tatile çıkmadan mutlaka bu haritaya bakın!

Türkiye 1995 yılından bugüne mavi mayraklı plaj, marina ve yat sayısını arttırmaya devam etti. 1995'te mavi bayraklı plaj sayısı 5'ken, marina sayısı 9'du. 2000 yılına geldiğimizde ise mavi bayraklı plaj sayısı 78', marina sayısı ise 12'ye çıktı. 2005'te bu sayı plajda arttı ve 174'e yükseldi. 2010 yılında ise yükseliş devam etti ve 314 plaj, 14 marina ve 6 yat olarak mavi bayrak rakamları açıklandı. 2015 yılına kadar olan sürede düşüş yaşanmadan devam etti ve plajda 436, marinada 22 ve yatta ise 12 mavi bayrak Türkiye'de verildi.