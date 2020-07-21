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HaberlerEkonomi Haberleri1995'te 5 taneydi şimdi 486 tane... Tatile çıkmadan mutlaka bu haritaya bakın!
GeriEkonomi 1995'te 5 taneydi şimdi 486 tane... Tatile çıkmadan mutlaka bu haritaya bakın!
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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 07:08,

1995'te 5 taneydi şimdi 486 tane... Tatile çıkmadan mutlaka bu haritaya bakın!

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) her sene mavi bayraklı ülkeler sıralamasını yayınlıyor. 2020 yılı mavi bayraklı ülkeler sıralaması Mayıs sonunda yayınlanmıştı. Hazır Kurban Bayramı'da geliyorken, görkemli plajlarımızla 3'lüğümüzün bulunduğu mavi bayraklı plajları sizler için derledik.

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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Türkiye 1995 yılından bugüne mavi mayraklı plaj, marina ve yat sayısını arttırmaya devam etti. 1995'te mavi bayraklı plaj sayısı 5'ken, marina sayısı 9'du. 2000 yılına geldiğimizde ise mavi bayraklı plaj sayısı 78', marina sayısı ise 12'ye çıktı. 2005'te bu sayı plajda arttı ve 174'e yükseldi. 2010 yılında ise yükseliş devam etti ve 314 plaj, 14 marina ve 6 yat olarak mavi bayrak rakamları açıklandı. 2015 yılına kadar olan sürede düşüş yaşanmadan devam etti ve plajda 436, marinada 22 ve yatta ise 12 mavi bayrak Türkiye'de verildi.

2
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2020'ye geldiğimizde yine dünyayla yarışır rakamlarda mavi bayrak sahibi olduğu görüldü. Mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya çıktı. Önce mavi bayraklı ülkelere bakalım:

1. sırada İspanya bulunuyor. Tam tamına 590 mavi bayrak sayısıyla...

2. sırada ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan'daki mavi bayrak sayısı ise 497...

Türkiye Yunanistan'la az farkla 486'yla 3. sırada yer alıyor.

Kıyılarıyla ünlü diğer ülkelerden sırasıyla İtalya, Fransa, Portekiz, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda ve İngiltere ise Türkiye'nin peşinden geliyor.

3ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE
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ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, İzmir'de 52'ye, Aydın’da 35'e, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Tatile çıkmadan önce gideceğim plaj mavi bayraklı olsun derseniz işte 2020'de Türkiye'de mavi bayrak verilen plajlar...

4 Antalyanın Alanya ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KARGICAK

Utopia World Deluxe Hotel

Club Titan Hotel, Kırbıyık Resort Hotel

Goldcity Hotel, Drita Hotel Resort

Lumos Deluxe

BELDE: MAHMUTLAR

Grand Santana Hotel

Green Peace Otel

BELDE: KESTEL

Club Paradiso Otel

BELDE: OBA

Grand Kaptan Otel, Diamond Hill Resort Otel, Sunprime C-Lounge Hotel

A11 Oba Köy Hotel

5
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BELDE: MERKEZ

Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı,Keykubat Doğu Halk Plajı

Keykubat Batı Halk Plajı

Damlataş Halk Plajı

Kleopatra Doğu Halk Plajı, Xperia Saray Beach Hotel

Kleopatra Batı Halk Plajı

Club Hotel Anjeliq,White City Beach Hotel

BELDE: KONAKLI

Beach Club Doğanay Otel

TUI Family Life Pascha Bay Hotel

Nox Inn Beach Resort Spa

Club Dizalya Hotel, Club Dem Spa & Resort Otel, Quattro Beach Spa & Resort, Dizalya Palm Garden

Caretta Beach Otel,Club Kastalia, MC Arancia Resort Hotel, Telatiye Resort Hotel,Titan Select Hotel,Titan Garden

MC Beach Resort, Saphir Hotel

Club Turtas Beach Hotel, Timo Resort Hotel

Yetkin Hotel

6
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BELDE: PAYALLAR

Sun Heaven Otel

BELDE: TÜRKLER

Eftalia Marin Resort

Aydınbey Gold Dreams

Haydarpasha Palace Hotel

Adin Beach Hotel,White City Resort

Numa Bay Exclusive, Adenya Hotels&Resort

Sentido Gold Island Hotel

7
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BELDE: AVSALLAR

Aska Just In Beach

Rubi Hotel

Yalıhan Aspendos Otel, Granada Luxury Beach Hotel

Azura Deluxe Resort&Spa Hotel, Rubi Platinum Spa Resort Suites

Modern Saraylar Hotel,

Wome Deluxe Hotel

BELDE: İNCEKUM

TT Hotels Pegasos Club Hotel, TT Hotels Pegasos Resort Hotel

TT Hotels Pegasos Royal Hotel

İncekum Beach Resort Otel

8
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BELDE: OKURCALAR

Granada Luxury Resort Hotel, Orange County Resort Alanya

Water Planet

Litore Resort Hotel&Spa, Club Justiniano Alanya, Arycanda Resort

Saphir Resort Hotel&spa

Botanik Hotel&Resort, Mukarnas Resort Hotel

Delphin De Luxe Resort Hotel

Meryan Otel

Sidera Luxury & Spa

9Antalya ili, Manavgat ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili, Manavgat ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KIZILOT

Raymar Otel

Çenger Beach Resort&Spa

Crystal Admiral Resort Suites & Spa

Sentido Flora Garden

Sea Planet

Felicia Village

BELDE: KIZILAĞAÇ

Washington Resort, Lyra Resort, Sea World Resort & Spa

Heaven Beach Resort, Ali Bey Club Manavgat, Club Nena

TUI Blue Palm Garden,Starlight Convention Center

Sunrise Park Resort & Spa, Club Hotel Turan Prince World

Silence Beach Resort, Selge Beach Resort & Spa

Sunis Elita Beach Resort, Euphoria Palm Beach

10
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BELDE: TİTREYENGÖL-SORGUN

Manavgat Bld. Boğaz Otel Halk Plajı, Diamond Premium Hotel & Spa

Nashira Resort Hotel Aqua & Spa

Grand Prestige,Titreyengöl -1,Venüs Hotel

Otium Family Eco Club Side, Seven Seas Hotel Blue Side

Paloma Orenda&Finesse Side, TT Hotels Pegasos World Hotel

Blue Waters Hotels, Barut Sorgun Sensatori Hotel

Arcanus Side Resort Hotel

Voyage Sorgun Resort Hotel

Turquoise Otel, Robinson Club Pamfilya, Ali Bey Resort Sorgun

11
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BELDE: SİDE

Sueno Hotels Beach Side

Side Star Beach Hotel,Trendy Side Beach, The Raga Side

Acanthus Cennet Barut Collection

Side Star Elegance Hotel,Barut Hemera

Melas Resort&Holiday Village, Crystal Sunrise Queen Resort&Spa, Crystal Sunset Luxury Resort&Spa

The Sense De Luxe Hotel,Sentido Perissia Hotel Side

Sidemarin Beach & Spa

BELDE: ILICA

Trendy Side Palm Beach

Side Sun Otel, Hane Hotel Side

Sunis Kumköy Beach Resort,Paloma Oceana Resort

Luna Blanca Resort & Spa

12
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BELDE: EVRENSEKİ

Sensimar Side Resort & Spa Hotel, Trendy Verbena, Evrenseki Büyük Halk Plajı,Side Royal Palace

Royal Taj Mahal Hotel,Side Crown Hotels Charm Palace, Royal Dragon Hotel, Side Crown Hotels Palace, Port Side Resort Hotel, Aydınbey King's Palace

Seher Resort,Sea Shell Resort,Commodore Elite,Monachus Hotel,Adalya Ocean

BELDE: ÇOLAKLI

Adalya Resort,Adalya Art Side,Kamelya World

Side Özel Eğitim Merkezi Plajı

Alba Hotels

Glamour Resort Hotel, Royal Alhambra Palace Hotel

Mary Palace Hotel, Side Sun Bella Resort Hotel&Spa

13
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BELDE: GÜNDOĞDU

Crystal Palace Luxury Resort&Spa, Crystal Sunhill Resort and Spa, Royal Atlantis Resort

Alva Donna Beach Resort, Hotel Turan Prince Residence

Trendy Aspendos Beach,Royal Atlantis Beach Hotel, Side Crown Hotels Serenity, Side Crown Hotels SunshineSide Star Resort, Magic Life Jacaranda, Roma Beach Resort

BELDE: TAŞAĞIL

Lykia World Antalya

Antalya ili, Serik ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: BOĞAZKENT

Crystal Paraiso Verde, Port Nature Luxury Resort, Belek Beach Resort, Aydınbey Famous Resort Hotel

Crystal Water World Resort & Spa, Throne Seagate Resort Hotel, Belazur Resort & SPA

Sherwood Dreams, Sensimar Belek Resort&Spa, Crystal Boutique Beach Resort, Orange County Resort Hotel BelekArmas Life Belek, Crystal Family, Alva Donna Exclusive

14
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BELDE: BELEK

Xanadu Resort High Class

Gloria Serenity

Gloria Golf, Selectum Family

Club Prive, Papillon Zeugma, Gloria Verde, Limak Atlantis Hotel

Papillon Ayscha,Cornelia De Luxe Resort,

Tui Fun & Sun Club Belek

Voyage Belek Golf&Spa , Maxx Royal Belek

Royal Adam&Eve Hotel, Spice Otel

Güral Premier Belek

Paloma Grida Village, Limak Arcadia Hotel & Resort

Tui Magic Life Water World

Su Sesi Luxury Resort, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

15
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BELDE: KADRİYE

Sueno Hotels Golf-Deluxe Belek, Calista Luxury Resort, Selectum Luxury Resort

Bellis De Luxe Hotel, Papillon Belvil

Altis Golf Resort, Magic Life Masmavi, Zeynep Hotel

Regnum Carya Golf & Spa Resort

Kempinski The Dome, Sirene Belek Hotel

IC Hotels Santai Family Resort

Crystal Tat Beach Golf Resort&Spa, Adora Golf Resort Hotel

Club Megasaray, TUI Magic Life Belek

Titanic Deluxe Belek

16Antalya ili Aksu ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili Aksu ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: AKSU

Trendy Lara

Titanic Mardan Palace, Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace, Asteria Kremlin Palace

Venezia Palace Otel

IC Hotels Green Palace, ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesis Plajı

Adalya Elite Lara, Saturn Palace, Royal Seginus Hotel

Aska Lara Resort, Melas Lara Hotel,Royal Holiday Palace,Liberty Hotels Lara

Baia Lara Hotel, Amara Centro Resort

Royal Wings, Sherwood Exclusive Lara

Limak Lara De Luxe Hotel,Concorde De Luxe Resort

Fame Residence Lara, Delphin Palace,Grand Park Lara Hotel

Delphin Imperial, Delphin Diva Premiere,Ramada Resort Lara, Wind of Lara

17Antalya ili Muratpaşa ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili Muratpaşa ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MURATPAŞA

Delphin Be Resort

Titanik Beach Lara, Miracle Resort

Nirvana Cosmopolitan, Lara Barut Collection

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara Halk Plajı Obalara Beach

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara Halk Plajı Four Beach

Büyükşehir Belediyesi Lara Ekdağ Plajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara Halk Plajı

Bilem High Class Hotel

Konserve Halk Plajı

Mobil Halk Plajı, İnciraltı Halk Plajı

Erdal İnönü Kent Parkı Plajı, Erenkuş Halk Plajı

Divan Antalya Hotel

Mermerli Plajı

18Antalya ili Konyaaltı ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili Konyaaltı ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KONYAALTI

Sahil Antalya Yaşam Parkı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Plajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Plajı

Antalya ili Kemer ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: BELDİBİ

Amara Premier Palace

Antalya Büyükşehir Bld Beldibi Atatürk Parkı Plajı

Akka Hotels Antedon

Catamaran Resort Hotel

Crystal Flora Beach Resort

Nirvana Mediterranean Excellence

Paloma Foresta Resort

Club Zigana Tatil Köyü

Rixos Sungate

Grand Park Kemer Otel

19
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BELDE: GÖYNÜK

Mirada Delmar

Ulusoy Holiday Village

Seven Seas Hotel Life Kemer

Amara Prestige Elite

Fame Residence Göynük

Queens Park Göynük

Sherwood Club Kemer

Kimeros Park Hotel

BELDE: KEMER

Club Med Palmiye Holiday Village

Alkoçlar Kemer Exclusive

Crystal Aura Beach, DoubleTree by Hilton Antalya Kemer

Kemer Barut Collection

Orange County Resort Hotel Kemer, TT Hotels Hydros Club

Rox Royal, Crystal Kemer De Luxe Hotel

Fame Residence Kemer

Akdeniz Turistik Tesisler

20
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BELDE: KİRİŞ

Maxx Royal Kemer

Sailor's Beach Club, Akka Hotels Alinda

Alva Donna World Palace, Queens Park Le Jardin Resort

Limak Limra

BELDE: ÇAMYUVA

Hotel Çamyuva Beach

Asteria Hotel Fantasia

Club Marco Polo Tatil Köyü

Robinson Club Çamyuva

BELDE: TEKİROVA

Pirate's Beach Club

Martı Myra Hotel

Güral Premier Tekirova

Club Hotel Phaselis Rose,Euphoria Hotel Tekirova

Amara Dolcevita Luxury

21Antalya ili Kumluca ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili Kumluca ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KUMLUCA

Kumluca Obalar Halk Plajı

194 194 Kumluca Fener Halk Plaj

BELDE: MAVİKENT

Sah Inn Paradise

Antalya ili Finike ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: FİNİKE

Gökliman Plajı

Antalya ili Demre ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: DEMRE

Andriake Beach Club

22Antalya ili Kaş ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Antalya ili Kaş ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KAŞ

Derya Beach

Kaş Bld. İnceboğaz Halk Plajı

Blanca Beach

Hotel Club Barbarossa & Villas

Kaş Bld. Acısu Halk Plajı

Akçagerme Plajı

BELDE: KALKAN

Patara Prince Resort

Kalkan Halk Plajı

Kalamar Beach Club

23Muğla ili Fethiye ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Fethiye ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ÖLÜDENİZ

Liberty Hotels Lykia

Belceğiz Halk Plajı

Kumburnu Halk Plajı

Sugar Beach Club

Hotel Meri

Suncity Beach ClubBELDE: MERKEZ



Hillside Beach Club

Barut Fethiye Sensatori

Club Tuana FethiyeBELDE: GÖCEK

Blue Point Beach

24Muğla ili Ortaca ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Ortaca ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: SARIGERME

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa

TT Hotels Tropical, TT Hotels Palace

Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günü Birlik Tesisleri ve Halk Plajı

Tui Blue Sarıgerme Park, Robinson Club Sarıgerme

SARÇED Plajı, Tui Magic Life Sarıgerme

Tui Blue Seno

25Muğla ili Marmaris ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Marmaris ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Club Sei

Marmaris Belediye Halk Plajı

Poseidon Otel

Tui Blue Grand Azur, Green Nature Diamond Hotel

İdeal Prime Beach

Grand Yazıcı Club Turban Otel

Labranda Mares Marmaris

BELDE: İÇMELER

Grand Yazıcı Marmaris Palace

Martı La Perla, Sentido Orka Lotus

Martı Resort, Hotel Aqua

BELDE: TURUNÇ

Turunç Premium Hotel

Turunç Resort Hotel

BELDE: KUMLUBÜK

Maris Beach

BELDE: TURGUT KÖYÜ

Angel's Marmaris Hotel

BELDE: ORHANİYE KÖYÜ

Club Mistral Martı Marina Halk Plajı

BELDE: HİSARÖNÜ

D Maris Bay The Bay Plajı

26Muğla ili Datça ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Datça ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Aktur Kurucabük

Aktur Kamping

Aktur Tatil Sitesi

Karaincir Plajı

Billurkent Devremülk Villaları

Flow Datça Surf Club

Hastanealtı Plajı

Kumluk Plajı

Taşlık Plajı

Muğla ili Ula ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: AKYAKA

Ula Belediyesi Akyaka Halk Plajı

27Muğla ili Bodrum ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Bodrum ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: YALIÇİFTLİK

Sea Garden I

Bodrum Park Resort

Sea Garden II

Palmiye Tatil Köyü

Latanya Park Resort Hotel, Bodrum Belediyesi Yalıçiftlik Plajı

Kempinski Hotel Barbaros Bay

Bodrum Holiday Resort & Spa

Tui Magic Life Bodrum

28
Abone Olgoogle-news

BELDE: MERKEZ

Forever Club

Labranda TMT Bodrum Resort

Bodrum Belediyesi Kumbahçe Plajı

Bardakçı Koyu Azka Otel, Voyage Bodrum

Bodrum Belediyesi Gümbet Plajı

Magnific Hotel

Royal Asarlık Beach & Spa

Asteria Bodrum Resort

Goddess Of Bodrum İsis Hotel

Caresse A Luxury Collection Resort

29
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BELDE: BİTEZ

Ambrosia Hotel

Bodrum Belediyesi Özgür Halk Plajı

Doria Beach, Aktur Residence Mavi Plaj

Aktur Bitez

BELDE: ORTAKENT-YAHŞİ

Club Müskebi

Önderhan Beach Club

Bodrum Belediyesi Ortakent Plajı

Ortakent Lighthouse Otel

30
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BELDE: TURGUTREİS

Yasmin Bodrum Resort

Kairaba Bodrum İmperial

Kefaluka Resort

Mio Bianco Resort

Xanadu Island Hotel

Charm Beach Hotel

Armonia Holiday Village & Spa

Bodrum Golden Beach Hotel

Swissotel Resort Bodrum Beach

La Blanche Resort & Spa

Sundance Resort Bodrum

Grand Park Bodrum

Kadıkale Resort, Club Armonia Bodrum Evleri

BELDE: GÜMÜŞLÜK

Bodrum Belediyesi Çayıraltı Plajı

Bodrum Belediyesi Bölme Plajı

31
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BELDE: YALIKAVAK

Sirene Luxury Hotel

Bodrum Belediyesi Yalıkavak Plajı

Delta Beach Resort

Cactus Fleur Beach

Golden Age Hotel, Cactus Mirage Family

Highlight Hotel, The Bodrum Edition Hotel

32
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BELDE: GÜNDOĞAN

Baia Bodrum Hotel, Costa Farilya Special Class Hotel

Bodrum Belediyesi Gündoğan Plajı

Green Beach

BELDE: GÖLTÜRKBÜKÜ

Voyage Türkbükü, Hekimköy Tatil Sitesi

Bodrum Belediyesi Göltürkbükü Plajı

Hilton Bodrum Türkbükü Resort

33
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BELDE: TORBA

Voyage Torba

DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort, Vogue Hotel Bodrum

Samara Otel, Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts

Kairaba Blue Dreams Resort

Rixos Premium Bodrum

The Bodrum Royal Palace

Duja Bodrum

34Muğla ili Milas ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Muğla ili Milas ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MEŞELİK KÖYÜ

Crystal Green Bay Resort & Spa

Lujo Hotel, Titanic Hotel

La Blanche Island Hotel

35Aydın ili Didim ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Aydın ili Didim ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: AKBÜK

Didim Belediyesi Akbük Halk Plajı

The Holiday Resort Hotel

Sahte Cennet, Asteria Venüs

BELDE: MERKEZ

Venosa Beach Resort & SPA, Asteria Zeus

Adrina Beach Resort & Convention Centre

Didim Belediyesi Oteller Önü Halk Plajı

Didim Belediyesi Altınkum Halk Plajı

Didim Belediyesi 3. Koy Halk Plajı

Aquasis De Luxe Resort & SPA

Büyük Anadolu Didim Resort

Club Tarhan

Didim Belediyesi Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk plajı

36Aydın ili Kuşadası ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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Aydın ili Kuşadası ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: DAVUTLAR

Aydın Büyük Şehir Belediyesi Sevgi Plajı

Flora Garden Ephesus

Palm Wings Beach Resort

Grand Belish Hotel

Atlantique Holiday Club Hotel

Risus Aqua Beach Resort Hotel

BELDE: MERKEZ

Ephesia Hotel

Ephesia Holiday Beach Club

Fantasia Hotel Deluxe

Ömer Holiday Resort, Amara Sealight Elite Hotel

Sealight Resort Hotel, Kuşadası Belediyesi Secret Beach

Kuşadası Belediyesi Green Beach Halk Plajı

The Grand Blue Sky Hotel İnternational

INFINITY by YELKEN

Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı

Kuşadası Belediyesi Güvercinada Plajı

Charisma De Luxe Hotel

Korumar Hotel De Luxe

Ladonia Hotels Adakule

Kuştur Club

Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kuştur Halk Plajı

Tusan Beach Resort Hotel

Pine Bay Holiday Resort

37İzmir ili Selçuk ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Selçuk ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: PAMUCAK

Labranda Ephesus Princess

Aqua Fantasy Aqua Park Hotel & Spa

Palm Wings Ephesus Beach Resort

Richmond Ephesus Resort Hotel

Korumar Ephesus Beach & SPA Resort Otel

38İzmir ili Menderes ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Menderes ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ÖZDERE

Aria Claros Beach & SPA Resort

Sunis Efes Royal Palace Resort Hotel

Ladonia Hotels Kesre

Club Marvy

Çukuraltı Halk Plajı, Paloma Pasha Resort Hotel

BELDE: GÜMÜLDÜR

Orta Mahalle Halk Plajı

Denizatı Tatil Köyü

Gümüldür Halk Plajı

Club Cactus Paradise

Cactus Club Yalı Hotels & Resort

39İzmir ili Seferihisar ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Seferihisar ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ÜRKMEZ

Ürkmez Sağlık Ocağı Halk Plajı, Bengiler Mahallesi Halk PlajıBELDE: DOĞANBEY

Doğanbey Havacılar Sitesi Önü Halk Plajı

Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii Halk Plajı

BELDE: ÖMÜRBELDESİ

Ömür Beldesi Halk Plajı

BELDE: AKARCA

Bahadır Mevkii Halk Plajı

Gemisuyu Mevkii Halk Plajı

BELDE: SIĞACIK

Büyük Akkum Halk Plajı

Euphoria Aegean Resort Hotel

40İzmir ili Çeşme ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Çeşme ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ALAÇATI

Alaçatı Beach Resort & Spa, Design Plus Seya Beach Alaçatı

Zigana Resort Alaçatı

BELDE: ÇİFTLİKKÖY

Babaylon Hotel

Dilaila Beach Club

BELDE: MERKEZ

The Nowness

Grand Ontur Hotel Çeşme

Paparazzi Beach Club

Boyalık Beach Hotel & Spa Çeşme

Altın Yunus Hotel

Radisson Blu Resort & SPA Hotel

Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort

Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Halk Plajı

41İzmir ili Karaburun ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Karaburun ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Bodrum Halk Plajı

Kuyucak Halk Plajı

İncirlikoy Halk Plajı

İzmir ili Urla ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Mavi Plaj

Kum Denizi Halk Plajı

Çamlıçay Halk Plajı

42İzmir ili Güzelbahçe ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Güzelbahçe ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı

İzmir ili Foça ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ESKİFOÇA

Karakum Halk Plajı

391 45 Mark Warner Hotel Phokaia

392 46 Hanedan Beach Hotel

İzmir ili Aliağa ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Ağapark Plajı

BELDE: ÇANDARLI

Çandarlı Kale Önü Halk Plajı

43İzmir ili Dikili ilçesi mavi bayraklı plajlar...
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İzmir ili Dikili ilçesi mavi bayraklı plajlar...

BELDE: BADEMLİ

Kalem Adası Oliviera Resort

Deçemko Tatil Köyü

Kayra Beach Club

BELDE: MERKEZ

Dikili Belediye Plajı

44Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KÜÇÜKKÖY



Grand Hotel Temizel, Sea Resort Beach Hotel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı 2 Halk Plajı

Badavut Plajı

D-Resort Ayvalık Murat Reis Otel

Ayvalık Belediyesi Paşalimanı Trsisleri

Ayvalık Belediyesi Kapri Plajı

BELDE: CUNDA

Ortunç Otel

Ayvalık Belediyesi Halk Plajı (Duba)

BELDE: KUZEY AYVALIK

Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı

Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı

45Balıkesir ili Gömeç ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Balıkesir ili Gömeç ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KARAAĞAÇ

Artur Güvercin Koyu Plajı

 Artur Martı Koyu Plajı

Artur Gemiyatağı Koyu Plajı

Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: ÖREN

Burhaniye Belediyesi Bağlar Burnu Halk Plajı

Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı

 Artemis Ören Tatil Köyü

Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı

 Club Orient Holiday Resort

46Balıkesir ili Edremit ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Balıkesir ili Edremit ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: AKÇAY

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altınkum Halk Plajı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akçay Sarıkız Halk Plajı

BELDE: GÜRE

Körfez Tatil Sitesi

BELDE: ALTINOLUK

Heramis Termal Tatil Köyü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özdemir Sitesi Önü Plajı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Antandros Halk Plajı

Altıner Otel

47Balıkesir ili Erdek ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Balıkesir ili Erdek ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Pınar Otel

Erdek Belediyesi Kurbağalıdere Halk Plajı

Erdek Belediyesi Çuğra Mevkii Belediye Halk Plajı

Erdek Belediyesi Çuğra Mevkii 2 Nolu Belediye Halk Plajı

BELDE: OCAKLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ocaklar Halk Plajı

48Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KÜÇÜKKUYU

Küçükkuyu Belediyesi Mıhlı Halk Plajı

Club Hotel Gültur, Palace Hotel Olive Odore, Küçükkuyu Belediyesi Ilıca Plajı

BELDE: ASSOS

Assos Eden Gardens Hotel

Club Hotel Albena, Assos Eden Beach Hotel, Assos Park Hotel

Assos Nazlıhan SPA Hotel

Çanakkale ili Ezine ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: GEYİKLİ

Geyikli Belediyesi Halk Plajı

Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: AYDINCIK

Gökçeada Sörf Eğitim Okulu Plajı

49Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KEPEZ

Kepez Belediyesi Halk Plajı

BELDE: GÜZELYALI

Çanakkale Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı

BELDE: MERKEZ

Çanakkale Belediyesi Barış Plajı

Çanakkale Belediyesi Mega Beach Halk Plajı

Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: MERKEZ

Hamzakoy Plajı

Çanakkale ili Biga ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

BELDE: KARABİGA

Karabiga Belediyesi Halk Plajı

50Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

MERKEZ:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Önü Halk Plajı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleyman Altınok Halk Plajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı Halk Plajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Marmara Evleri Halk Plajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy Halk Plajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy 2 Nolu Halk Plajı

MÜREFTE:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Önü Halk Plajı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleyman Altınok Halk Plajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mürefte Halk Plajı

51Kırklareli ili Demirköy ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Kırklareli ili Demirköy ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

İğneada: İğneada Resort Hotel & Spa

İstanbul ili Şile ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Şile Resort Otel

Palm Beach Şile

Kocaeli ili Karamürsel ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Altınkemer Plajı

Kocaeli ili Kandıra ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Kandıra Bağırganlı Halk Plajı

Cebeci Halk Plajı

Kerpe Halk Plajı

Miço Koyu Kadınlar Plajı

Kumcağız Halk Plajı

Sakarya ili Karasu ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Sahil Park Plajı

Karasu 32 Evler Plajı

Düzce ili Akçakoca ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Kale Plajı

Çuhallı Aile Plajı

Ak Evler Aile Plajı

52Samsun ili Atakum ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Samsun ili Atakum ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

İncesu Plajı

Omtel Otel Plajı

Körfez Plajı

Golf Plajı

Gençlik Plajı

Denizkızı Plajı

İnci Plajı

Denizevleri Plajı

Nazar Plajı

Dantel Plajı

Samsun ili İlkadım ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Fener Plajı, Sheraton Grand Samsun

Samsun ili Terme ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Karavan Kampı Plajı

Miliç Çevre Eğitim Plajı

53Ordu ili Altınordu ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...
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Ordu ili Altınordu ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Kumbaşı Kumsalı Plajı

Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı

Mersin ili Bozyazı ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Anemurion Otel, Nagidos Otel

Mersin ili Gülnar ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Ulu Resort Otel

Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

İntermot Boğsak Motel

Mediterranean Otel, Susanoğlu Halk Plajı

Altın Orfoz

Mersin ili Erdemli ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Kilikya Otel, Kızkalesi Halk Plajı

Liparis Resort Otel

Olbios Otel

Van ili Tuşba ilçesinde yer alan mavi bayraklı plajlar...

Tuşba Belediyesi Mollakasım Halk Plajı

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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