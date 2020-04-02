1995 Türkiye Güzellik Yarışması’nda tacımı devretmeden hemen önce!
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
PINAR ALTUĞ
Madem perşembe o zaman #tbt 1995 Türkiye Güzellik Yarışması’nda tacımı Demet Şener’e devretmeden hemen önce canım Emel Yıldırım’la…
2
BETÜL DEMİR
Bir daha saçlarımı bu kadar uzatır mıyım bilmem! Ama tekrar 49 kiloya ineceğim kesin 2016 yılı
3
CÜNEYT ARKIN
Şimdi kocaman bir herif oldu.Hala öylesine içten ve güzel ‘baba’ der ki…
4
MÜFİT CAN SAÇINTI
Filtreli değil orijinal siyah beyaz TBT ... Canım kardeşim Mehtap Saçıntı Zorgül, Kuzenim Savaş Saçıntı... Ve bendeniz...
5
MURAT ARKIN
Onun gözünde "Koca Herif" oldum. Ama hala o kadar güzel "Oğlum" der ki...