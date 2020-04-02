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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 11:39, /

1995 Türkiye Güzellik Yarışması’nda tacımı devretmeden hemen önce!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Madem perşembe o zaman #tbt 1995 Türkiye Güzellik Yarışması’nda tacımı Demet Şener’e devretmeden hemen önce canım Emel Yıldırım’la…

2BETÜL DEMİR

BETÜL DEMİR

Bir daha saçlarımı bu kadar uzatır mıyım bilmem! Ama tekrar 49 kiloya ineceğim kesin 2016 yılı

3CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Şimdi kocaman bir herif oldu.Hala öylesine içten ve güzel ‘baba’ der ki…

4MÜFİT CAN SAÇINTI

MÜFİT CAN SAÇINTI

Filtreli değil orijinal siyah beyaz TBT ... Canım kardeşim Mehtap Saçıntı Zorgül, Kuzenim Savaş Saçıntı... Ve bendeniz...

5MURAT ARKIN

MURAT ARKIN

Onun gözünde "Koca Herif" oldum. Ama hala o kadar güzel "Oğlum" der ki...

6BURAK GACEMER

BURAK GACEMER

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