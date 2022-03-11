1987 kışı nasıldı, İstanbul'da kaç santim kar yağdı? 1987 kışı İstanbul'da yaşananlar

Kar yağışı nedeniyle iki hafta boyunca okullar tatil edilmiş, vatandaşlar ise iş yerlerine gidememişti. Buna bağlı olarak yiyecek ve tüp gibi pek çok şeyin fiyatlarında ani değişimler yaşanmıştı. Karın yerden kalkması 1 ayı bulurken, eriyen karlar ve sarkıtlar hayatı yeniden kısa süreli olumsuz etkilemeye devam etti.