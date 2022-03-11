1987 kışı nasıldı, İstanbul'da kaç santim kar yağdı? 1987 kışı İstanbul'da yaşananlar

İstanbul'da yıllar sonra yeniden kar fırtınası ve şiddetli kar yağışı bekleniyordu. 10 Mart itibariyle başlayan kar yağışı akıllara 1987 kışında İstanbul'da yaşananları getirdi. Peki, 1987 kışı nasıldı, neler yaşandı? İstanbul'da kaç santim kar yağdı? İşte, 1987 kışı hakkında merak edilenler...
1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına almıştı. 4-14 Mart arasında yaşanan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle hayat tabiri caizce felç olmuştu. Balkanlar'dan gelen kar kalınlığı 4 metreye ulaşmıştır. Hava sıcaklıkları ise -4'e kadar düşmüştü.
Kar yağışı nedeniyle iki hafta boyunca okullar tatil edilmiş, vatandaşlar ise iş yerlerine gidememişti. Buna bağlı olarak yiyecek ve tüp gibi pek çok şeyin fiyatlarında ani değişimler yaşanmıştı. Karın yerden kalkması 1 ayı bulurken, eriyen karlar ve sarkıtlar hayatı yeniden kısa süreli olumsuz etkilemeye devam etti.