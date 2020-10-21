Zaman herkesi değiştirir

Aslında hiçbiri kesin olarak emekliye ayrılmasa da eskisi kadar göz önünde değiller. Bazıları zaman zaman podyuma çıkıyor, bazıları da kendilerine yeni bir kariyer yolu çizdi. Gelin bir bakalım 1980'lerin ve 90'ların ünlü modelleri yıllar içinde nasıl değişti.