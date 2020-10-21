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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 14:12 | 

Zaman herkesi değiştirir

Onlar bir dönem podyuma çıktıklarında kelimenin tam anlamıyla ortalık sarsılırdı. Dergilere kapak pozu verdiklerinde de milyonlarca satılırdı.

Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK, Mega, Depo Photos

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Aslında hiçbiri kesin olarak emekliye ayrılmasa da eskisi kadar göz önünde değiller. Bazıları zaman zaman podyuma çıkıyor, bazıları da kendilerine yeni bir kariyer yolu çizdi. Gelin bir bakalım 1980'lerin ve 90'ların ünlü modelleri yıllar içinde nasıl değişti. 

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Çek model Eva Herzigova, bir dönem podyumların tozunu attırırdı kelimenin tam anlamıyla.

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Herzigova'nın gençlik yıllarındaki görüntüsü. O zaman daha dolgun olan yüzü zaman içinde inceldi.

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Linda Evangelista, bir dönemin olay yaratan modellerinden biriydi.

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Bugün 55 yaşında olsa da yıllar içinde en az değişen modellerden biri.

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Cindy Crawford, adını moda dünyasına altın harflerle yazdırdı. Bu meslek için eğitim hayatını bile yarıda bıraktı Crawford.

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Bugün 54 yaşında iki çocuk annesi Crawford. Podyumdaki yerini ise kızı Kaia Gerber aldı.

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Bugün 51 yaşında olan Helena Christensen, moda dünyasının bir dönemine damgasını vuranlardan biri.

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Bu da Christensen'in yıllar önceki görüntüsü. O da en az değişen modellerden biri.

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Kate Moss (en sağda) artık 50 yaşına merdiven dayadı ve podyumlardaki yerini kızı Lila Moss'a bıraktı.

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Moss'un günümüzdeki görüntüsü böyle.

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O fotoğrafta en sağda görünen Christy Turlington da bugün 51 yaşında ve hayır amacı güden vakıflarla yaptığı ortak çalışmalarla biliniyor.

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Elle MacPherson moda dünyasının "bayan vücut' lakaplı modeli.

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56 yaşındaki model; 2000'lerin başına kadar aktif olarak mesleğini sürdürdü.

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Zaman zaman saçlarını boyamayı bir yana bırakıp en doğal haliyle görünmeyi tercih eden Paulina Porizkova da bir dönemin en ünlü modellerinden biri.

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Bugün 55 yaşında olan Porizkova, bir döneme damgasını vurdu.

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Bugün 50 yaşında üç çocuk annesi olan Claudia Schiffer da bir dönemin en gözde modellerinden biriydi.

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Schiffer, gençlik yıllarında bir dönemin ünlü sinema oyuncusu Brigitte Bardot'ya benzetiliyordu.

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