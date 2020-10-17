Eski fotoğraflara bakmak yürek sızısı!

Gösteri dünyasında isim yapan kadın ve erkek ünlülerin çoğunun ortak bir amacı var: Hiç yaşlanmamak, olabildiğince genç kalmak. Elbette bu uğurda da bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Daha 20'li yaşlarındayken estetik kliniklerin kapısını çalıp botoks, yüz gerdirme, dolgu yaptıran hatta bıçak altına yatan çok sayıda ünlü var.
Instagram, Backgrid USA, Depo Photos
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YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR
Ama bazıları da geçip giden yıllarla hiç inatlaşmadan kendilerini doğal akışa bırakıyor. Hollywood söz konusu olunca inanılmaz gelse de hiç botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmayan ünlüler de var. Elbette bakımlı olmaya özen gösteriyorlar ama zaman içinde gelişen kırışıklıklarıyla da barışık bu ünlüler. Hatta doğal halleriyle kendileri çektikleri fotoğraflarını filtreye bile ihtiyaç duymadan sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu ünlüler. İşte gösteri dünyasının "yıllarla inatlaşmayan", kendileriyle ve kırışıklıklarıyla barışık o ünlüleri.
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KIRIŞIKLIKLARI OLAY OLMUŞTU
Estetik müdahalelere karşı olduğunu her fırsatta açıklayan Naomi Watts, 51 yaşında. Güzel oyuncu geçen yıl katıldığı film festivallerinde makyajın bile saklamadığı kırışık ve sarkmalarla konuşulmuştu. Oyuncu "Gerekirse yaptırırım elbette ama şu an ihtiyaç duymuyorum" demişti bu konudaki sorulara. Görünüşe göre hala da aynı fikirde.
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İki çocuk annesi Watts, 2000'lerin ilk yarısında böyle görünüyordu.
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ZAMANLA BARIŞIK
Laura Dern de 53 yaşına geldi ve cilt bakımı dışında herhangi bir müdahale yok yüzünde.
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Bu yıl Oscar ve Altın Küre'den ödülle dönen yıldız gençlik yıllarında.
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BİR DÖNEMİN EN GÜZEL KADINIYDI
Bugün 68 yaşında olan Isabelle Rossellini, sinemanın efsane yıldızlarından Ingrid Bergman ile İtalyan yönetmen Roberto Rossellini'nin kızı. O da doğal akışında yaşlanmayı seçti.
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Rossellini, 30'lu yaşlarında böyle görünüyordu.
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1980'lerin efsane güzeliydi Brooke Shields, bugün 55 yaşında. O da botoks, dolgu gibi işlemlere veda edeli epey zaman oldu. Bir ara yüzüne yaptırdığı müdahaleler yüzünden tepki çekmişti Shields.
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1980'lerde 'güzellik' ölçütü olarak "Broke Shileds gibi" ifadesi kullanılırdı. Ünlü oyuncu kendisi de bir röportajında "eski fotoğraflarına bakmanın kendisine yürek sızısı verdiğini" söylemiş olsa da yüzünde estetik ile büyük değişiklikler yapmaktan uzak duruyor artık.
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ESTETİĞE KARŞI
52 yaşındaki üç çocuk annesi Julia Roberts da estetik karşıtı ünlülerden. Kendini doğal akışa bıraktı o da.
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Roberts, şöhretini Richard Gere ile oynadığı Özel Bir Kadın filmine borçlu.
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DOĞAL AKIŞA BIRAKTI
57 yaşındaki Jodie Foster da botoks, dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.
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Foster'ın 2000'lerin başındaki görüntüsü.
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71 YAŞINDA VE HALA ÇOK GÜZEL
Estetik karşıtlarından biri de Meryl Streep. 71 yaşında ve hala çok güzel.
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Streep'in gençlik yıllarından.
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SADECE CİLT BAKIMI
Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, 55 yaşında. Cilt bakımını asla ihmal etmiyor. Fakat, botoks ve dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.
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Porizkova şöhretinin doruğundayken böyle görünüyordu.
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SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU İÇİYOR
53 yaşındaki Salma Hayek de hiç estetik yaptırmadığını söylüyor. Ama cildinin bakımı için saatlerce kaynattığı kemik suyunu içmek de dahil birçok önlem alıyor.