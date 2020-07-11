1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi... O bebek bir dizi ile hayatımıza girdi!
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü.. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş... Rol aldığı Çağan Irmak dizisi ile hayatımıza dahil olan bu bebeği tanıyabildiniz mi?
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Hakan Aysev, yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.
Şu sıralar 30'lu yaşlarının başında olan ve dizilerin aranan isimleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncuyu, çocukluk fotoğrafına bakınca tanıyabildiniz mi?
Fotoğrafın sahibi 2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder. Ünlü oyuncu fotoğrafını 1993 notu ile Instagram'da paylaştı...
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