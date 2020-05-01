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HaberlerEkonomi Haberleri1934'ten beri ıssız... Konuttan ucuz fiyata satılıyor!
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 12:53,

1934'ten beri ıssız... Konuttan ucuz fiyata satılıyor!

İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa çıktı.Yani Londara'daki bir evden daha ucuza harika adayı satın alabilme şansınız var.

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Koronavirüs salgınından dolayı evlerimize kapandığımız şu günlerde doğaya olan özlemimiz oldukça arttı.Kendimize ait bir adamız olsa ne güzel olurdu!

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İşte Londra'daki bir evin ortalama maliyetinden çok daha az bir fiyata İskoçya'nın Shetland kentindeki cenneten bir köşeyi andıran ada; Linga Adası

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İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa sunuldu.

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Ocak 2020 itibariyle Londra'daki bir evin ortalama maliyeti 476 bin 588 sterlindi.

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Yani neredeyse bu fiyatın yarısına bir ada satın alabiliyorsunuz.

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El değmemiş 63.75 dönümlük bir ada ve doğayla iç içe olan eşsiz manzaralara sahip bir ada olarak tanımlanan Linga, anakaraya 'yıl boyunca erişim imkanı' bulunan özel bir ada.

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Ada, Norveç'e İskoçya'dan çok daha yakın. 1934'ten beri ıssız olan adaya yalnızca tekneyle ulaşım mümkün.

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Bu da adayı biraz mahremiyet isteyen herkes için harika bir yer haline getiriyor.

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Ada'da konaklamak için yalnızca terk edilmiş iki kulübenin kalıntıları bulunuyor.

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Yani adayı satın alacak kişinin kendi özel istekleri doğrultusunda adaya bir konut yaptırması gerekiyor.

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Adayı satışa çıkaran emlak şirketi ise bunun "heyecan verici bir geliştirme fırsatı" olduğu görüşünde.

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Vladi Özel Adaları'nın sahibi Fahad Vladi, adanın maliyetinin çok düşük olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

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"İskoçya'da adaları gerçekten geliştirmenizi yasaklayan özel yasalarınız var, bu yüzden her zaman her istediğinizi yapamıyorsunuz.

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Bu da maliyetleri düşürüyor. Yani çiftlik evi duvarları varsa, evi yeniden inşa etmemize izin verilir. Ancak yeni bir yapı inşa edemezsiniz."

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