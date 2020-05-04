Güzeller canlı yayında buluştu

Şöhret yolculuğuna mankenlik ve modellikle ile adım atan, daha sonra televizyon dünyasının en renkli simaları olan bu yıldızların kariyerleri 'Miss Turkey' yarışmayla başladı. İşte 1929'dan bugüne Türkiye'nin tescilli güzelleri...
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Miss Turkey 1992 güzeli Özlem Kaymaz ile 1993 güzeli Arzum Onan, Instagram’daki canlı yayında buluştu. Kaymaz, Türkiye güzeli seçilen Onan’a tacını devredememesinden dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı.
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Özlem Kaymaz, yakın arkadaşı Arzum Onan’ı canlı yayına çok zor ikna ettiğini söyledi: “Kıramadı arkadaşını, süslendi püslendi geldi.” Arzum Onan ise “Bu günlerde süslenmek, püslenmek iyi geliyor. Ama zaten sözünü asla yere düşürmezdim, geldim” diyerek karşılık verdi. Eski Türkiye güzeli Kaymaz, ortak anılarından da bahsetti: “Tanışmamız yarışmadan sonra oldu. Arzu’yu ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Erdem Kıramer saçını hazırlıyordu ve ilk orada karşılaşmıştık. Ben sana tacımı devredemedim biliyorsun değil mi? Keşke ben sana tacımı verebilseydim.”
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Evliliğin sırrı: İyi damat
1996 yılında Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un nikah şahitliğini yapan Kaymaz, “Ne sağlam imza atmışım. Senin heyecanın hatırlıyorum. Yaşlarımız çok küçüktü. Bizler hayata taçla ve Türkiye güzeli olarak adım attık. Ama var oluşumuzu ifade eden bu taçlar ya da güzellik olmadı. Çünkü güzellik Allah vergisidir. Türkiye güzeli seçilmemiz bize bazı kapıları açmak için bir anahtar oldu. Ama bu günlere gelindiğinde kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmiş olmamız müthiş bir şey” dedi.
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Takipçilerden gelen “İyi bir evliliğin sırı nedir?” sorusuna Kaymaz, esprili bir yanıt verdi: “Öncelikle iyi bir nikah şahidi lazım. sonra iyi bir damat. Arzum’u emin ellere teslim ettik.” Onan ise “İkinci çocuğu neden yapmadınız?” sorusuna “2006 yılında lenf kanseri geçirdim ve tedavi sürecim oldu. Can ile de arasında çok uzun yıllar olsun istemedim” şeklinde yanıt verdi.
Behlül AYDIN
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İşte 1929'dan bugüne Türkiye'nin tescilli güzelleri...
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1929 Türkiye Güzeli Feriha Tevfik
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1930 Türkiye Güzeli Mübeccel Namık
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1931 Türkiye Güzeli Naşide Saffet Esen
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1932 Türkiye ve Dünya Güzeli Keriman Halis Ece
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1933 Türkiye Güzeli Nazire Hanım
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1950 Türkiye Güzeli Güler Arıman
***1933'ten sonra 1950'ye kadar Türkiye'de güzellik yarışması yapılmadı.
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1951 Türkiye ve Avrupa Güzeli Günseli Başar
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1952 Türkiye Güzeli Gelengül Tayfuroğlu
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1953 Türkiye Güzeli Ayten Akyol
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1954 Türkiye Güzeli Sibel Göksel
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1955 Türkiye Güzeli ve Avrupa 2. Güzeli Suna Soley
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1956 Türkiye Güzeli Can Uysaloğlu
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1957 Türkiye Güzeli Güler Sirmen
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1958 Türkiye Güzeli Ezel Olcay
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1959 Türkiye Güzeli Figen Özgür
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1960 Türkiye Güzeli Nebahat Çehre
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1961 Türkiye Güzeli Güler Samuray
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1962Türkiye Güzeli Zeynep Ziyal
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1963 Türkiye Güzeli Sevim Emre Samsun'da yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldu.
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1963 Türkiye Güzeli Gülseren Esen Kocaman
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1964 Türkiye Güzeli Ayten Örnek
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1965 Türkiye Güzeli Zerrin Arbaş
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1966 Türkiye Güzeli İnci Asena
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1967 Türkiye Güzeli Yelda Gürani Saner
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1967 Türkiye Güzeli Neşe Yazıcıgil
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1968 Türkiye Güzeli Zuhal Aktan
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1969 Türkiye Güzeli Şermin Ayşin
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1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay
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1971 Türkiye Güzeli ve Avrupa Güzeli Filiz Vural
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1971 Türkiye Güzeli Nil Menemencioğlu
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1972 Türkiye Güzeli Feyzal Kibarer
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1972 Saklambaç Sinema Güzeli Hale Soygazi
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1973 Türkiye Güzeli Beyhan Kıral
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1974 Saklambaç Sinema Güzeli Melek Ayberk
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1975 Türkiye Güzeli Harika Değirmenci
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1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan
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1977 Türkiye Güzeli Kamer Bulutöte
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1978 Türkiye Güzeli Sevil Özgültekin
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1979 Türkiye Güzeli Şebnem Ünal
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1980 Türkiye Güzeli Funda Aydoğdu
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1981 yılının Türkiye güzeli olan 56 yaşındaki Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.
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Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı.Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.
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1981 Türkiye Güzeli Aydan Şener
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1982 Türkiye Güzeli Belgin Güven
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1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu
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1983 - Birinci olan Hülya Avşar'ın daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıkınca, güzellik tacı 2. seçilen Dilara Haraçcı'ya verildi.
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1983 Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk
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1983 Türkiye Güzeli Ebru Özmeriç
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1984 Türkiye Güzeli Gülçin Ülker
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1985 Türkiye Güzeli Müge Gördürür
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1987 Türkiye Güzeli Şebnem Dinçgör
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1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay
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1988 Türkiye ve 1989 Kainat Güzeli Meltem Hakarar
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1989 Türkiye Güzeli Yasemin Baradan
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1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş
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1990 Miss Globe Türkiye Güzeli Gülay Pınarbaşı
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1991 Türkiye Güzeli Pınar Özdemir
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1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz
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1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan
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1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ
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Katıldığı yarışma ile güzelliğini tescilleyen Pınar Altuğ, hayatını değiştiren o geceye ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
Altuğ, altına şu notu düştü: Miss Turkey olduktan 10 dakika sonra, annemle...
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener
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1995 yılının Türkiye güzeli Demet Şener, taç giydiği gece çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Bugün 42 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, o gece ikinci ve üçüncü seçilen Gamze Saygı ve Beste Acar ile çekilen mutluluk pozunu "Yıl 1995. Türkiye Güzeli seçildiğim gece. Hayatımın en heyecanlı, en unutulmaz anlarından biriydi. Henüz 18 yaşını doldurmamıştım. Hayat nasıl hızla akıyor" notuyla paylaştı.
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Demet Şener'in bu nostaljik paylaşımına takipçilerinden beğeni ve mesaj yağdı.