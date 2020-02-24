1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum havadan görüntülendi

“BİR AN ÖNCE PROJENİN TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ” Projenin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu ifade eden Hızır İslamoğlu, “ Bir an önce projenin tamamlanmasını istiyoruz. Yolun kısalması ve araçlarının yakıtının az olması ile her yönüyle yapılmasında fayda var. Hava şartları kötü olduğu zaman feribotlar iptal oluyor ancak köprü yapılınca öyle olmayacak.