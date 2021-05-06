1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat hızla devam ediyor

Toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanması sonrasında başlayan ana kabloların montajında da sona yaklaşıldı. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148’er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144’er çelik kablo çekilecek.