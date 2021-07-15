19 Temmuz Pazartesi (arefe) tatil mi? (19 Temmuz resmi ya da idari tatil oldu mu?) İşte tatil takvimi
Bayram tatilinin 9 gün olacağı açıklandı. Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler bu yıl 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen arefe gününe çevrildi. Tatil planlarını belirlenen takvime göre ayarlayacak olan vatandaşlar, arefe günü için alınan kararı merak ediyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi tatil mi? (arefe resmi ya da idari tatil oldu mu?) İşte Kurban Bayramı tatil takvimi…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz’da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla yanıtını beklediği “Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?” sorusuna yanıt verdi.
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Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.
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BU SÖZLERLE DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.