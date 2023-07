MasterChef All Star 3. ve 4. eleme adayları ile dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. Tv8 ekranlarında All Star sezonu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef'te dün gece haftanın takımları yeni bir dokunulmazlık oyununda şeflerin karşısına çıktı. Takım dokunulmazlığında gecenin yemekleri lampredotto, fish and chips, thal green curry, Paris mash ve cafe de paris soslu steak, meat pie oldu. Kırmızı takımda ise eleme adayları Gamze ile Büşra oldu.