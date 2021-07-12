19 Temmuz (arefe) tatili yarım gün mü? 19 Temmuz resmi tatil mi? 9 günlük bayram tatilinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Alınan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek. Kurban Bayramının arefesi bu yıl 19 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı tatil takviminin açıklanması ardından gözler arefe günü olan 19 Temmuz'a çevrildi. Tatil planlarını açıklanan karara göre yapacak olan vatandaşlar, alınan kararı araştırıyor. Peki, 19 Temmuz (arefe) tatili yarım gün mü? 19 Temmuz resmi tatil mi? 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun cevabını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.
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Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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İDARİ TATİL NE DEMEK?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
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BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma