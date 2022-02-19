19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu



11:15 Ekonomi Arası



11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta



12:15 Kamera Arkası



13:00 Evlilik Hakkında Her Şey



16:00 Yasak Elma



19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu



20:00 Mahkum



23:00 Evlilik Hakkında Her Şey