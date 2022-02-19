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19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı

Ekran başında sevdiği dizi ve programları izleyerek geçirmek isteyen televizyon severler, bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Bugün televizyonda dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra beyaz perdede izlenme rekorları kıran filmler de yer alacak. İşte, 19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/819 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var

Bugün tv'de ilgiyle takip edilen diziler Baba, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı'nın yanı sıra, Güldür Güldür Show ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? 19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

22:45 Yukarıdaki Tehlike 3

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şaşkın Damat

16:00 Baba

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Oğlum

5/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:25 Can Dostlar

10:55 Tozkoparan İskender

12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

6/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

7/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

14:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

8/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

23:00 Evlilik Hakkında Her Şey

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#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı