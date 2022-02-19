19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

Bugün tv'de ilgiyle takip edilen diziler Baba, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı'nın yanı sıra, Güldür Güldür Show ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? 19 Şubat 2022 Cumartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kaderimin Oyunu
17:00 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
22:45 Yukarıdaki Tehlike 3
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şaşkın Damat
16:00 Baba
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Oğlum
08:25 Can Dostlar
10:55 Tozkoparan İskender
12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
14:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:00 Evlilik Hakkında Her Şey