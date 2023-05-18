19 Mayıs cuma resmi tatil günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyorlar. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. 2023 yılındaki resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde ücret alınmamıştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşıma için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. Peki, 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, otobüs bedava mı olacak?