Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

19 MAYIS (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir, İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, otobüs bedava mı, ücretsiz mi olacak?

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs Toplu Taşıma#19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#Yarın Toplu Taşıma Ücretsiz Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:50

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın tüm yurtta kutlamalar ve törenler gerçekleşecek. 19 Mayıs resmi tatil nedeniyle cuma günü kamu kuruluşları gibi pek çok yer tatil olacak. Resmi tatillerde toplu taşımalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 yılındaki resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde ücret alınmamıştı. Bu yıl 19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, Marmaray, otobüs bedava mı, ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

1/419 MAYIS (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 19 Mayısta Ankara, İzmir, İstanbulda metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, otobüs bedava mı, ücretsiz mi olacak

19 Mayıs cuma resmi tatil günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyorlar. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. 2023 yılındaki resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde ücret alınmamıştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşıma için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. Peki, 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, otobüs bedava mı olacak?

2/419 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri 00.00'dan 24.00'e ücretsiz gerçekleştirilecek.

3/4OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ

OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Geçtiğimiz 1 Mayıs’ta OTOBÜS, METROBÜS, METRO, tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılmıştı.

4/419 MAYIS (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 19 Mayısta Ankara, İzmir, İstanbulda metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, otobüs bedava mı, ücretsiz mi olacak

İstanbul’da resmi tatil günlerinde ücretsiz yolculuk hakkından sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabiliyor. İBB’den konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#19 Mayıs Toplu Taşıma#19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#Yarın Toplu Taşıma Ücretsiz Mi