19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün veya 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verilecek mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda önümüzdeki iki bayramda sosyal mesafenin Corona virüsüyle mücadelede önemli olduğunu hatırlatmıştı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının 9 gün veya 4 gün olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. ‘19 Mayıs’ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün veya 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verilecek mi?’ sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar Kabine Toplantısına kilitlenmiş durumda.