19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün veya 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verilecek mi?
19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'na günler kala 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' soruları bir kez daha gündeme geldi. Daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs Bayramlarında 31 il için sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. Bilim Kurulu üyeleri aile ziyaretlerinin arttığı Ramazan Bayramı'nda sosyal mesafenin korunması gerektiğinin altını çiziyor. 9 gün veya 4 gün sokağa çıkma yasağı olabileceği iddiaları söz konusu. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı kararı verilecek mi?
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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda önümüzdeki iki bayramda sosyal mesafenin Corona virüsüyle mücadelede önemli olduğunu hatırlatmıştı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının 9 gün veya 4 gün olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. ‘19 Mayıs’ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün veya 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verilecek mi?’ sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar Kabine Toplantısına kilitlenmiş durumda.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 6. kez bir araya gelecek olan Kabine Toplantısında AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 dini günler listesine göre bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.
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19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK GÜNDEMDE
Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.