19 Mayıs'da yasak var mı? 19 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma olacak mı? İşte detaylar..
19 Mayıs yasak var mı sorusuna alacağı cevaba göre planlarına yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden güncel açıklamaları takip ediyor. 19 Mayıs (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı ve tam kapanma olacak mı sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan milyonlarca kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalara odaklandı. Peki, yarın yasak olacak mı? İşte, 19 Mayıs Çarşamba günü yasak var mı sorusuna yönelik detaylı bilgiler
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19 Mayıs'ın bu yıl hafta içi ve kademeli normalleşme dönemine denk gelmesi nedeniyle tatil soruları artış gösterdi. Daha önce dini ve milli bayramlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle 19 Mayıs'la ilgili de alınacak karar merak ediliyordu. Peki, 19 Mayıs tüm gün tatil mi? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte 19 Mayıs ile ilgili son durum
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Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tarihi
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme’ süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00’de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek.