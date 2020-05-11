19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yasak olacak mı? Gözler kabine toplantısında!

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili yapılan açıklama araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının süreleri uzatıldı. Peki 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. İşte konu ile ilgili detaylar…