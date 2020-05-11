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GeriGündem 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yasak olacak mı? Gözler kabine toplantısında!
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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 08:10,

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yasak olacak mı? Gözler kabine toplantısında!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar bu tarihte sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyorlar. Daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi bayramlarında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmıştı. Peki 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili yapılan açıklama araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının süreleri uzatıldı. Peki 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. İşte konu ile ilgili detaylar…

219 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
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19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek.
Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

319 MAYIS NE BAYRAMIDIR
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19 MAYIS NE BAYRAMIDIR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Bu önemli bayram 2020 yılında salı gününe denk geliyor.

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