19 Mayıs'ta (yarın) canlı ders var mı, okullar tatil mi? İşte 19 Mayıs'ta uzaktan eğitimin durumu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na günler kala canlı ders ile ilgili araştırmalar başladı. 102'nci yılı kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler, 19 Mayıs'ta ders olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta (yarın) canlı ders var mı, okullar tatil mi? İşte 19 Mayıs'ta uzaktan eğitimin durumu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir zaman kala okulların tatil durumu merak ediliyor. 19 Mayıs'ta EBA üzerinden online ders yapılıp yapılmayacağı soruları gündemde.
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Mevzuata göre; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Dolayısıyla bu tarih resmi tatildir.
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Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta eğitim öğretim faaliyetlerine de ara veriliyor. Bu nedenle 19 Mayıs'ta canlı ders yapılmayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
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19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.