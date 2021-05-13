19 Mayıs tatil mi? Yasaklara 19 Mayıs dahil mi? İşte son gelişmeler

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.