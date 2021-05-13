19 Mayıs tatil mi? Yasaklara 19 Mayıs dahil mi? İşte son gelişmeler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na kısa bir süre kala yasaklarla ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasında. Türk tarihinin dönüm noktası olan 19 Mayıs ülke genelinde resmi tatilin uygulandığı bir gün. Peki, 19 Mayıs’ta yasaklar devan devam edecek mi? Yasaklarla ilgili son gelişmeler
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Tam kapanma dönemi yasaklarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, tam kapanmada alınan yeni bir karar olup olmadığını inceliyor.
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Yasaklara ilişkin resmi kararlar Kabine toplantılarına alınıyor. Yapılan son toplantıda tam kapanmanın 17 Mayıs saat 05.00’e kadar süreceği belirtilmişti. 19 Mayıs ile ilgili ise yeni bir açıklama yapılmadı. Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin nihai kararın yeni kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.
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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.