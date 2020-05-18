19 Mayıs şiirleri lise ilkokul için kısa ve uzun seçenekler! 19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık 1 ve 3 kıtalık

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın en anlamlı etkinliklerinden birisi olan 19 Mayıs şiirleri, kısa ve uzun seçeneklerin haricinde ilkokul ve lise programına uygun olabilecek tarzlar ile araştırılıyor. 1 kıtalık ya da 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri seçeneklerinin daha fazla tercih edildiği süreçte, en güzel alternatifler için araştırmalar internet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2 kıtalık ve 1 kıtalık seçenekler ile 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler



1-2 3-4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ



Bu yıl biraz daha buruk geçecek olan 19 Mayıs haftası, bir nebze de olsa 19 Mayıs şiirleri ile anlam kazanacak. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla bu yıl evlerden kutlanacak olan Gençlik ve Spor Bayramı için 19 Mayıs şiirleri kısa ve 1 kıtalık 2 kıtalık tercih ediliyor. İşte, lise öğrencilerinin paylaşımlarında ya da etkinliklerinde kullanabileceği 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler



19 Mayıs şiirleri için diğer seçenekleri sonraki sayfalara geçerek görüntüleyebilirsiniz.



19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ



19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.



Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

