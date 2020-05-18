19 Mayıs şiirleri lise ilkokul için kısa ve uzun seçenekler! 19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık 1 ve 3 kıtalık
19 Mayıs şiirleri aracılığıyla bulundukları etkinliklere anlam katmak isteyen kişiler, internet üzerinden 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu yıl genel anlamda evlerde kutlanacak olan Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında evlerinden 19 Mayıs şiirleri ile etkinliklere dahil olabilecek olan gençler ve çocuklar, bu aşamada en etkili 19 Mayıs şiirleri ile dikkat çekmeyi amaçlıyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri derlemesi
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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın en anlamlı etkinliklerinden birisi olan 19 Mayıs şiirleri, kısa ve uzun seçeneklerin haricinde ilkokul ve lise programına uygun olabilecek tarzlar ile araştırılıyor. 1 kıtalık ya da 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri seçeneklerinin daha fazla tercih edildiği süreçte, en güzel alternatifler için araştırmalar internet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2 kıtalık ve 1 kıtalık seçenekler ile 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler
1-2 3-4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ
Bu yıl biraz daha buruk geçecek olan 19 Mayıs haftası, bir nebze de olsa 19 Mayıs şiirleri ile anlam kazanacak. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla bu yıl evlerden kutlanacak olan Gençlik ve Spor Bayramı için 19 Mayıs şiirleri kısa ve 1 kıtalık 2 kıtalık tercih ediliyor. İşte, lise öğrencilerinin paylaşımlarında ya da etkinliklerinde kullanabileceği 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler
19 Mayıs şiirleri için diğer seçenekleri sonraki sayfalara geçerek görüntüleyebilirsiniz.
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü, Doğmuş büyük ATAMIZ. Masmavi gözleriyle, Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye, Bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele, Koruyalım vatanı
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19 MAYIS GÜNÜNÜ
Atatürk güneş gibi, Her daim içimizde, 19 Mayıs gününü, Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği, İşte o gençlik biziz, 19 Mayıs gününü Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri, Geri nedir bilmeyiz, 19 Mayıs gününü, Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik, Çağdaşlığı hedefledik, 19 Mayıs gününü, Doğum günümüz bildik.
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19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs, En yüce bayram. Bize armağan, Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca, Kafamız zinde, Tek bir kitleyiz, Ata izinde.
Ata'yı sevmek, Kutsal ülkümüz, O'na benzemek, Coşkun türkümüz.
Ata her yerde, Yol gösteriyor, Koşun güzele, Bilime diyor.
Samsun'a O'nun, Çıktığı bugün. Vatanda düğün, Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU
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HER ZAMAN İÇİMİZDE
19 Mayıs günü, Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir. Bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran, Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri...
Fahrünnisa ELMALI
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RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 Mayıs ak Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Al 19 Mayıs al Sivas'ta Mustafa Kemal... Yeşil 19 Mayıs yeşil Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi Ordular hedefimiz uygarlık, ileri. Mor 19 Mayıs mor Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı 10 Kasım'da bayraklar yarı. Ak 19 Mayıs ak Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe, Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
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BU GELEN BANDIRMA VAPURU
Tekmil Anadolu ayakta, Bu gelen Bandırma vapuru. Mustafa Kemâl'in bakışı Göklerden duru. Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemâl'in elbisesi Rütbesiz, nişansız... Ve avuçlarında Kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sereserpe uzanmış önünde Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır, Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir Mustafa Kemâl geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır; Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'm; Bandırma vapurunun içinde. Güneşten süt emmiş Bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman, Sen Samsun'a ayak bastığın an, Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla, Dalgalandı vatan.
Özker YAŞIN
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O GELİYOR
Yıl 1919 Mayıs'ın on dokuzu. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren, Cana heyecan veren Al yüzlü Oğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ? Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular! Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını Al yüzlü Oğan güneş. Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.