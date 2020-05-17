19 Mayıs şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık! 19 Mayıs şiirleri lise ilkokul ortaokul seçenekleri!
Bu yıl biraz daha buruk geçecek olan 19 Mayıs haftası, bir nebze de olsa 19 Mayıs şiirleri ile anlam kazanacak. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla bu yıl evlerden kutlanacak olan Gençlik ve Spor Bayramı için 19 Mayıs şiirleri kısa ve 1 kıtalık 2 kıtalık tercih ediliyor. İşte, lise öğrencilerinin paylaşımlarında ya da etkinliklerinde kullanabileceği 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler
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19 Mayıs şiirleri için arayışlar günler öncesinden araştırılmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Evlerde yapılacak olan etkinliklerle anlam kazanacak olan 19 Mayıs şiirleri, Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günün anlamını şiirlerle bir kez daha hatırlatacak. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 1 kıtalık, 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri...
19 MAYIS ŞİİRLERİ
19 Mayıs şiirleri için diğer seçenekleri sonraki sayfalara geçerek görüntüleyebilirsiniz.
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü, Doğmuş büyük ATAMIZ. Masmavi gözleriyle, Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye, Bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele, Koruyalım vatanı
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HER ZAMAN İÇİMİZDE
19 Mayıs günü, Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir. Bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran, Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri...
Fahrünnisa ELMALI
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19 MAYIS GÜNÜNÜ
Atatürk güneş gibi, Her daim içimizde, 19 Mayıs gününü, Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği, İşte o gençlik biziz, 19 Mayıs gününü Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri, Geri nedir bilmeyiz, 19 Mayıs gününü, Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik, Çağdaşlığı hedefledik, 19 Mayıs gününü, Doğum günümüz bildik.
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RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 Mayıs ak Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Al 19 Mayıs al Sivas'ta Mustafa Kemal... Yeşil 19 Mayıs yeşil Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi Ordular hedefimiz uygarlık, ileri. Mor 19 Mayıs mor Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı 10 Kasım'da bayraklar yarı. Ak 19 Mayıs ak Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe, Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
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19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs, En yüce bayram. Bize armağan, Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca, Kafamız zinde, Tek bir kitleyiz, Ata izinde.
Ata'yı sevmek, Kutsal ülkümüz, O'na benzemek, Coşkun türkümüz.
Ata her yerde, Yol gösteriyor, Koşun güzele, Bilime diyor.
Samsun'a O'nun, Çıktığı bugün. Vatanda düğün, Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU
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BU GELEN BANDIRMA VAPURU
Tekmil Anadolu ayakta, Bu gelen Bandırma vapuru. Mustafa Kemâl'in bakışı Göklerden duru. Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemâl'in elbisesi Rütbesiz, nişansız... Ve avuçlarında Kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sereserpe uzanmış önünde Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır, Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir Mustafa Kemâl geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır; Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'm; Bandırma vapurunun içinde. Güneşten süt emmiş Bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman, Sen Samsun'a ayak bastığın an, Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla, Dalgalandı vatan.
Özker YAŞIN
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O GELİYOR
Yıl 1919 Mayıs'ın on dokuzu. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren, Cana heyecan veren Al yüzlü Oğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ? Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular! Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını Al yüzlü Oğan güneş. Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.