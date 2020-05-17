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HaberlerGündem Haberleri19 Mayıs şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık! 19 Mayıs şiirleri lise ilkokul ortaokul seçenekleri!
GeriGündem 19 Mayıs şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık! 19 Mayıs şiirleri lise ilkokul ortaokul seçenekleri!
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Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 17:41,

19 Mayıs şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık! 19 Mayıs şiirleri lise ilkokul ortaokul seçenekleri!

Bu yıl biraz daha buruk geçecek olan 19 Mayıs haftası, bir nebze de olsa 19 Mayıs şiirleri ile anlam kazanacak. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla bu yıl evlerden kutlanacak olan Gençlik ve Spor Bayramı için 19 Mayıs şiirleri kısa ve 1 kıtalık 2 kıtalık tercih ediliyor. İşte, lise öğrencilerinin paylaşımlarında ya da etkinliklerinde kullanabileceği 1 ve 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri için bol seçenekler

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19 Mayıs şiirleri için arayışlar günler öncesinden araştırılmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Evlerde yapılacak olan etkinliklerle anlam kazanacak olan 19 Mayıs şiirleri, Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günün anlamını şiirlerle bir kez daha hatırlatacak. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 1 kıtalık, 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 Mayıs şiirleri için diğer seçenekleri sonraki sayfalara geçerek görüntüleyebilirsiniz.

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı

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HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

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19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk’ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.

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RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı.
Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT

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19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.

Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele, 
Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

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BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemâl'in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl 
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.

Özker YAŞIN

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O GELİYOR

Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

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