19 Mayıs şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık! 19 Mayıs şiirleri lise ilkokul ortaokul seçenekleri!

19 Mayıs şiirleri için arayışlar günler öncesinden araştırılmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Evlerde yapılacak olan etkinliklerle anlam kazanacak olan 19 Mayıs şiirleri, Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günün anlamını şiirlerle bir kez daha hatırlatacak. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 1 kıtalık, 2 kıtalık 19 Mayıs şiirleri...



19 MAYIS ŞİİRLERİ



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19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ



19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.



Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

