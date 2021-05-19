19 Mayıs Milli Piyango Özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak? İşte Milli Piyango çekilişinden bilgiler

Milli Piyango’nun "19 Mayıs Özel Çekilişi" 19 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Özel çekilişin büyük ikramiyesi ise 20 milyon lira.



19 Mayıs Özel Çekilişi, Sisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği diğer tüm çekilişler gibi canlı olarak yayınlanacak. Tüm çekiliş süreçleri, üyesi olunan ‘Dünya Piyango Birliği’ standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



