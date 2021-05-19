19 Mayıs Milli Piyango Özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak? İşte Milli Piyango çekilişinden bilgiler
Milli Piyango'nın 19 Mayıs özel çekilişi için geri sayım başladı. Sisal Şans, Milli Piyango'nun 19 Mayıs Özel Çekilişi'ne hazırlanıyor. Büyük ikramiye 20 milyon lira. Milli Piyango'da kazandıran şanslı numaraların ne zaman belli olacağı, çekiliş için bilet alan kişilerce merak ediliyor. Peki, Milli Piyango 19 Mayıs Özel çekilişi saat kaçta?
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Her ayın 9-19 ve 29'unda düzenlenen çekilişleri ile adından söz ettiren MPİ'de bugün özel çekiliş heyecanı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yapılan çekiliş sonucu ve büyük ikramiyeyi kazanan numaralar heyecanla takip edilecek. İşte, 19 Mayıs 2021 Mİlli Piyango çekilişi hakkında ayrıntılar...
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Milli Piyango’nun "19 Mayıs Özel Çekilişi" 19 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Özel çekilişin büyük ikramiyesi ise 20 milyon lira.
19 Mayıs Özel Çekilişi, Sisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği diğer tüm çekilişler gibi canlı olarak yayınlanacak. Tüm çekiliş süreçleri, üyesi olunan ‘Dünya Piyango Birliği’ standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Çekiliş, Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilecek. MilliPiyangoOnline.com web adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.
19 Mayıs saat 15:30'da gerçekleştirilecek 20 milyon liralık ikramiye için Milli Piyango Bileti almak gerekiyor. Biletler bayilerden, MilliPiyangoOnline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor.