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19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#19 Mayıs Mesajları#19 Mayıs Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 18:00

Resimli 19 Mayıs mesajları, görselleri ve anlamlı Atatürk sözleri 19 Mayıs gününün anlamını ve önemini vurgulama açısından büyük önem arz ediyor. Birbirinden güzel ve anlamlı seçeneklerin değerlendirileceği resimli 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama gönderileri, Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden paylaşılacak. İşte, Atatürk vurgulu birbirinden güzel ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri, görselleri derlemesi

1/719 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

19 Mayıs mesajları ve sözleri günün anlam ve önemi kapsamında paylaşımlarda yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Whatsapp, SMS ve sosyal medya mecralarından 19 Mayıs mesajlarını paylaşacak olanlar resimli alternatiflere yöneliyor. Kısa mesaj olarak paylaşım yapacak olan kişiler ise en anlamlı ve güzel 19 Mayıs mesajlarına ilgi gösteriyor. Atatürk görselli resimli ve en güzel 19 Mayıs mesajlarını sizler de paylaşabilirsiniz. İşte, 2023 yılına özel anlamlı, kısa, uzun en güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarından derlemeler.

2/7RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

3/719 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

4/719 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

 

5/719 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

6/719 MAYIS İLE İLGİLİ ATATÜRK SÖZLERİ

19 MAYIS İLE İLGİLİ ATATÜRK SÖZLERİ

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. (Mustafa Kemal Atatürk)
19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)
"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)
“Ben 1919 yılında Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.” - M.K.Atatürk

7/719 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ VE KISA ATATÜRK SÖZLERİ: 2023 anlamlı, kurumsal, kısa, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yılı. Nice yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

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