19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs (Yarın) Aras, MNG, Sürat PTT kargo dağıtım yapacak mı?
19 Mayıs (yarın) kargolar açık mı sorusu kargo gönderilerini gerçekleştirmek ya da almak isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Resmi tatillerde ve bazı özel günlerde çalışma sistemlerini kendi çalışma prensipleri doğrultusunda ayarlayan kargo firmaları, 19 Mayıs resmi tatili için de bu doğrultuda açıklama yapacak. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs Aras, MNG, Sürat PTT kargo dağıtım yapacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
19 Mayıs kargolar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs Çarşamba günü bazı kargoların hizmet vermemesi dolayısıyla konunun firmaya göre farklılık arz edeceği düşünülmektedir. 19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs (Yarın) Aras, MNG, Sürat PTT kargo dağıtım yapıyor mu? İşte, bazı bilgiler
2
Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır. Çağrı merkezi numaraları şu şekilde;
3
Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
4
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.