19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs (Yarın) Aras, MNG, Sürat PTT kargo dağıtım yapacak mı?

19 Mayıs kargolar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs Çarşamba günü bazı kargoların hizmet vermemesi dolayısıyla konunun firmaya göre farklılık arz edeceği düşünülmektedir. 19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs (Yarın) Aras, MNG, Sürat PTT kargo dağıtım yapıyor mu? İşte, bazı bilgiler