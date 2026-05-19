19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı: Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ GÜÇLÜ BİR GENÇLİKLE YÜKSELECEKTİR’

Kent Meydanı’ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, “Bugün, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilk adımını, inancın umuda dönüştüğü tarihi bir yürüyüşü anıyoruz. Bugün burada açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin geleceği güçlü bir gençlikle yükselecektir. Spor yapan, üreten, düşünen, araştıran, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik; bu ülkenin en büyük teminatıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki erbane grubu müzik dinletisi sundu. Program, tekvando ve jimnastik takımlarının gösterilerinin ardından, bayram kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi