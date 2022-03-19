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19 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com! Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi noter huzurunda cumartesi akşamı gerçekleşti. 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Çekilişin hemen ardından 19 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Bu akşam 37.823.550,60 TL devretti. İşte, 19 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.

1/419 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

19 Mart Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar kamuoyuna duyuruldu. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/419 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/419 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online